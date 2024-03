Marco Maddaloni sul Grande Fratello: “Ho partecipato solo per soldi”

Marco Maddaloni ha parlato della sua esperienza come concorrente al Grande Fratello nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale di gossip e attualità Chi. Il 39enne judoka e personaggio televisivo italiano con cittadinanza albanese, quest’ultima acquisita per meriti sportivi, si è sbilanciato più volte sul fatto di aver partecipato al famoso e chiacchierato reality show di Canale 5 solo “per la sua famiglia” e perché lo vedeva “come un lavoro”.

Il terzo e ultimogenito di Giovanni Maddaloni e Caterina Iuliano ha confessato che prima di partecipare come naufrago vip a L’Isola dei Famosi prendeva 1400 euro di stipendio. Con i soldi guadagnati in televisione, lo sportivo ha investito nel settore immobiliare.

Il fratello di Laura Maddaloni è stato molto diretto alla rivista di cronaca rosa Chi: “Quanto guadagno come campione di judo? Ora niente, prima dell’Isola prendevo 1.400 euro al mese dalla polizia penitenziaria. Lo sa? Ho scritto l’autobiografia, uscirà ad aprile, si intitola proprio All’anima del campione e il messaggio è proprio che non si deve mai mollare, mai”.

Marco Maddaloni parla del suo Grande Fratello

Il vincitore dell’Isola dei famosi 2019 Marco Maddaloni ha detto la sua anche sui possibili vincitori del Grande Fratello. “Chi vincerà? Beatrice, oppure Giuseppe, Perla a livello di voti la vedo molto forte – ha dichiarato il personaggio tv alla rivista Chi -. Mi hanno detto qualche volta che sono un po’ stratega, ma è diverso, a me piace il calcolo delle probabilità, in generale impazzisco per i calcoli, ogni volta che ho partecipato a un reality l’unico obiettivo era durare il più possibile per guadagnare di più”.

Per poi aggiungere: “Io lo dico che sono andato per quello. Mah, come sportivo i titoli ce li ho, ma non sono un calciatore e a me piace la bella vita. Nel senso che mi piace andare a mangiare fuori con mia moglie, mi piace l’idea che i miei figli stiano in piscina, ma siccome non sono un calciatore… Poi i soldi della tv li ho investiti nell’immobiliare, ma ci sono stati dei periodi in cui abitavo in 60 mq di mansardina con i miei tre figli per affittare il resto della casa e avere una rendita”.

