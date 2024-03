Chiara Ferragni diffida Fedez: “Non parlare del divorzio a Belve”

Chiara Ferragni avrebbe diffidato il marito Fedez in vista della sua partecipazione al programma tv Belve, condotto da Francesca Fagnani, affinché non parli minimamente del divorzio. Lo scoop è stato diffuso dal Quotidiano Nazionale, che ha citato fonti vicino alla coppia vip del jet set nazionale. Il famoso e popolare rapper e produttore discografico Federico Lucia sarà ospite il 2 aprile e si sarebbe detto pronto a dire tutta la verità non solo sulla sua situazione sentimentale, ma anche sul caso pandoro Balocco.

Il primo a parlare tramite gli avvocati alla moglie sarebbe stato Fedez, diffidandola dal pubblicare le foto dei figli Leone e Vittoria sui social network. Secondo altre fonti, però, la decisione di cominciare a tutelare i figli sarebbe stata presa pacificamente da Chiara e Federico.

In occasione del compleanno di Leone, Fedez e Chiara Ferragni sarebbero stati piuttosto freddi e distanti tra loro.

Fedez e Chiara Ferragni addio: la rivelazione della fashion blogger

L’imprenditrice digitale e influencer ha risposto ad alcuni commenti sulla sua relazione con il pluritatuato artista, rivelando che la loro separazione non è stata una sua scelta, ma bensì del rapper che ha voluto allontanarsi. «Sei stupenda, ma Fede… il tuo valore aggiunto», ha scritto una fan e lei ha risposto: «Purtroppo non è una scelta mia».

Un’altra fan ha chiesto a Chiara se fosse possibile un ritorno insieme: «Si avvicinano i compleanni dei bimbi come vorrei che tutto tornasse come prima», e, anche questa volta, Chiara ha voluto mettere in chiaro la sua posizione sulla sua storia d’amore con Fedez, rispondendo: «Idem». Lei vorrebbe ripartire da zero con il marito per il bene dei figli e per salvare il loro amore, ma forse, il rapper non è dello stesso avviso.

Chiara Ferragni e Fedez verso il divorzio

Qualche settimana fa Dagospia ha lanciato la bomba: «Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato. Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo. Poi la fuga a Miami del rapper con la sua assistente, e infine l’uscita di casa».

