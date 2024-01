Martina Stella parla della separazione dal marito Andrea Manfredonia

Martina Stella ha rotto il muro del silenzio sulla separazione dal marito Andrea Manfredonia, a sei mesi dalla rottura ufficiale. La bellissima e bravissima attrice ha ammesso al Corriere della Sera di non essere stata molto fortunata in amore, a differenza del lavoro. Dopo le chiacchieratissime e mediatiche love story con Valentino Rossi, Lapo Elkann e Primo Reggiani, dal 2011 al 2014 aveva avuto una relazione con Gabriele Gregorini, con il quale ha avuto una figlia.

Martina Stella e la separazione dal marito Andrea Manfredonia

Nel febbraio 2015 aveva reso pubblica la storia d’amore con il procuratore calcistico Andrea Manfredonia. Le nozze vip si erano celebrate il 3 settembre 2016 e dalla loro relazione è nato un figlio. Ad agosto 2023 i due hanno ufficializzato la separazione senza spiegare i motivi dell’addio.

Ora la mamma vip Martina Stella si è sbottonata al Corsera: «Non aggiungerò altri dettagli, non voglio che i miei figli leggano cose poco carine. Questa ultima storia mi ha fatto molto soffrire, però conservo anche dei bei ricordi. Ora però sto bene, i miei figli sono il mio tutto, voglio dare loro l’immagine di una donna forte e coraggiosa».

E poi ancora: «Nel lavoro contano l’applicazione e il sacrificio, ma anche la fortuna. In amore non è andata così, i rapporti sentimentali sono fatti di incontri, di momenti».

Martina Stella e i suoi vecchi flirt

Molto schietta sul vecchio flirt con il campione Valentino Rossi: «Era una storiella tra adolescenti, ancora me lo chiedete?». Sul manager e imprenditore Lapo Elkann ha affermato: «A lui sono rimasta legata, c’è affetto, ma anche lì, ero giovanissima».

Raoul Bova è sempre stato il suo idolo e incontrarlo sul set anni dopo è stato speciale: «Ci ho lavorato in Ti presento un amico. Il primo giorno dovevamo subito girare la scena del bacio, ero super-imbarazzata, gliel’ho confessato e Raoul mi ha aiutato a sciogliermi. Come seduttrice sono impacciata, anche nella vita reale. Sono più ironica, non una panterona».