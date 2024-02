Matilda De Angelis e Alessandro De Santis fidanzati: l’attrice svela come si sono conosciuti

Matilda De Angelis e Alessandro De Santis formano una delle coppie vip più belle, giovani e sensuali del jet set nazionale. Lui è reduce dal successo al Festival di Sanremo 2024 dei record di Amadeus con il suo collega Mario Francese del bellissimo duo dei Santi Francesi (vincitori di X Factor 2022). Lei è l’attrice italiana più contesa dai set internazionali e in attesa di ritrovarla nella serie sull’avvocata Lidia Poet, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Grazia, che le ha dedicato l’ultima copertina, in cui ha parlato delle nuove sfide che vuole vincere e della forza che ha scoperto in sé stessa.

Matilda ha raccontato gli anni spensierati trascorsi in tenda a girare l’Europa con una band, ai suoi esordi come attrice e come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2021, fino alle emozioni che le arrivano dalla voce del suo compagno musicista Alessandro De Santis del duo Santi Francesi, conosciuto sui social.

«Vorrei poter raccontare la storia romantica di noi due che ci vediamo per la prima volta a un concerto – ha detto la giovane attrice -, ma la verità è che avevo sentito alcune sue canzoni già due, tre anni fa e che ci siamo conosciuti su Instagram, dove avevamo cominciato a seguirci a vicenda. Come per la vita, che cosa sia o non sia romantico non lo si giudica dall’inizio, ma dalla fine. La nostra è una storia romantica al di là di come è iniziata perché romantici lo eravamo noi».

E sempre a proposito del suo fidanzato ha affermato: «Sicuramente Alessandro ha catturato la mia attenzione anche per le sue doti di artista. Ha, forse, la voce più bella che abbia mai sentito in vita mia. Ma mi sarei innamorata di lui anche se avesse fatto il panettiere, il giardiniere o l’impiegato di banca».

Matilda si è soffermata sulla fatica che ha fatto per accettare il suo corpo che diventava sempre più femminile: «Ci ho messo tanti anni ad accettare la mia femminilità, il mio corpo. Censuravo una parte di me che probabilmente non ero pronta ad accettare. E per farlo mi sono camuffata. Portavo i capelli cortissimi, a un certo punto li ho persino rasati a zero, e mi vestivo in modo da non far risaltare le mie forme, perché non le volevo vedere».

L’insicurezza con cui ancora affronta i provini, è un altro dei temi che ha analizzato De Angelis nel corso dell’intervista: «Sono emozionata ogni volta che inizio un nuovo progetto. Ho sempre la sensazione di dover fallire, di non essere abbastanza pronta, a prescindere da quanto famosi siano gli attori con cui lavoro, perché è una forma di insicurezza che ha a che fare con me, non con gli altri».