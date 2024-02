Melissa Satta addio: Matteo Berrettini spiega i motivi della rottura

Melissa Satta addio: Matteo Berrettini ha spiegato i motivi della rottura durante una conferenza stampa, via Zoom da Montecarlo, dove si sta allenando nel tentativo di tornare competitivo dopo i tanti infortuni. La notizia della rottura era stata già diffusa alcune settimane fa da Santo Pirrotta a Citofonare Rai 2 di Simona Ventura e Paola Perego.

Santo aveva rivelato in diretta tv: “Posso dire che Simon ci becca sempre?! Perché ho una notizia, una vera bombetta su una famosa coppia. Lo scoop riguarda un Ariete che è in profonda crisi con la sua fidanzata. Chi è? Lo dico, si tratta di Matteo Berrettini, che è in crisi con Melissa Satta. Mi dicono che c’è crisi e vediamo quindi se arriveranno a San Valentino. Che dici Simon arrivano a San Valentino? Staremo a vedere”.

In realtà la coppia vip del jet set nazionale è proprio scoppiata. Il loro amore è durato soltanto un anno. A darne notizia pubblicamente è lo stesso tennista. “Io e Melissa Satta non stiamo più insieme – ha detto Berrettini -. Quello che posso dire è che abbiamo avuto un rapporto bellissimo, intenso, abbiamo una grandissima stima l’uno per l’altro. Non andrò oltre a questo, non mi piace condividere troppo la mia vita privata”.

E poi ancora: “Non è successo niente di particolare tra noi due. Devo ringraziare Melissa per questo periodo vissuto insieme molto intensamente nonostante tutte le difficoltà del caso”.

Melissa Satta e Matteo Berrettini: la loro love story

I due personaggi famosi del jet set nazionale si sono conosciuti tramite amici comuni poco prima di Natale 2022. Di lì a poco sono iniziate a circolare le prime foto insieme, prima a una partita di basket al forum d’Assago, poi mano nella mano in giro per le vie di Milano.

Ora i due personaggi famosi dello show business italiano hanno deciso di prendere strade separate.

