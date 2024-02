Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati: lei sarà ospite a Che tempo che fa, il Codacons diffida Fabio Fazio

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati. Lo scoop è stato diffuso in esclusiva dal sito di attualità e gossip diretto da Roberto D’Agostino, Dagospia. Il famoso e popolare rapper e produttore discografico è andato via di casa domenica scorsa e non è più tornato. I segnali social della rottura c’erano già stati nelle scorse settimane. Prima la mano di lei senza fede e senza i preziosi anelli con un tatuaggio al dito in più e poi l’improvviso cambio della foto del profilo di Chiara Ferragni dove è abbracciata ai figli senza Fedez.

Chiara Ferragni e Fedez verso il divorzio

Ora Dagospia ha lanciato la bomba: “Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato. Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo. Poi la fuga a Miami del rapper con la sua assistente, e infine l’uscita di casa”.

La reazione social di Chiara Ferragni

Finora Fedez non ha commentato, ma sua moglie sì. In uno degli ultimi video pubblicati su TikTok, l’imprenditrice digitale si è sfogata. Mentre le immagini selfie la ritraggono con l’espressione interdetta e si concludono con un buffo sorriso del figlio Leone, in sottofondo utilizza un suono simile a un verso di civetta. Ma è la didascalia ad aver colpito l’attenzione degli utenti della piattaforma: «Posto questo suono perché sono piena di tutte le sfighe di questo periodo».

Chiara Ferragni ospite a Che tempo che fa

La celebre modella e fashion blogger Chiara Ferragni sarà ospite di Fabio Fazio domenica 3 marzo a Che tempo che fa, in onda sul Nove. L’ha annunciato il conduttore tv sui social. Anche se Fazio non si sbilancia dopo le notizie di oggi di una possibile rottura con Fedez data per certa da Dagospia, dopo tanti rumors circolati in rete, appare plausibile che per quella data ci saranno più elementi per poter parlare di quello che è successo, oltre a tutto quello che riguarda l’imprenditrice digitale con il caso del pandoro Balocco, delle uova di Pasqua e della bambola prodotta in collaborazione con Trudi.

Codacons diffida Che tempo che fa

Intanto oggi il Codacons ha presentato una formale diffida alla rete televisiva Nove e a Discovery Italia, chiedendo di annullare l’ospitata di Chiara Ferragni se non sarà previsto un equilibrato contraddittorio con l’influencer sul caso del pandoro-gate.

L’associazione che difende i diritti dei consumatori ha spiegato: “Appare di per sé inaccettabile che una rete televisiva dia enorme spazio a un soggetto sotto indagine da parte della magistratura per reati gravissimi contro i cittadini, un vero e proprio insulto da parte di Fabio Fazio e Nove agli italiani. La cosa più grave è che Ferragni potrebbe parlare da Fazio del caso del pandoro Balocco senza alcun contraddittorio, riportando solo il suo punto di vista sulla vicenda a discapito dei telespettatori che da casa vedranno il programma. Una offesa anche verso il lavoro dei magistrati milanesi che stanno svolgendo indagini complesse e delicatissime. Proprio nel rispetto del ruolo della magistratura, Fazio avrebbe dovuto astenersi dall’invitare l’influencer in trasmissione”.