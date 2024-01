Miriam Leone parla di maternità e del figlio Orlando

Miriam Leone ha parlato di maternità e del figlio Orlando, nato durante le vacanze di Natale, sul suo profilo Instagram. La 38enne attrice, conduttrice televisiva e modella siciliana è davvero felice ed entusiasta della sua vita familiare. Miss Italia 2008 nonché vincitrice di due Nastri d’argento, un Ciak d’Oro e una candidatura al David di Donatello come migliore attrice protagonista è al settimo cielo. Procede a gonfie vele la sua storia d’amore con il musicista e imprenditore Paolo Carullo, con cui si è unita in matrimonio mediante cerimonia religiosa presso la chiesa di Santa Maria La Nova a Scicli il 18 settembre 2021.

Il 29 dicembre 2023 all’Ospedale Humanitas Pio X di Milano è nato il primogenito Orlando, in possesso del cognome di entrambi i genitori. Subito dopo la nascita, la neo mamma vip ha scritto sui suoi profili social: «Grazie Orlando per questi primi giorni insieme, la tua mamma ce la metterà sempre tutta. Grazie a Paolo e a tutte le persone che ci sono vicine o che hanno avuto anche solo un pensiero per noi in questo momento di vita così normale e straordinario».

Ora l’attrice e modella Miriam Leone si sente imperfetta e super innamorata: «Sono diventata mamma. La maternità ti rasserena, ti ribalta, ti apre, ti ricuce, scioglie i nodi, ti pettina, ti riempie di amore da dare, di dubbi, di possibilità, di amore e ancora amore, di istinto (che dopo tutte quelle spinte so che posso contare anche su di me) di rispetto per una vita così pura, appena iniziata, di profumo di futuro, di latte, di fragilità, di forza straordinaria, di presente, di passato che si addomestica».

La gioia è davvero palpabile per la bellissima e famosa mamma. I suoi fan sono davvero entusiasti.

Ragazze e ragazzi continuate a seguirci per essere sempre informati sulla vita pubblica e privata dei vostri vip preferiti. Stay tuned su iGossip.it!