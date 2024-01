Bianca Berlinguer fa dietrofront dopo i fuorionda di Striscia la Notizia

Bianca Berlinguer fa dietrofront dopo i fuorionda clamorosi trasmessi in diretta tv dal tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia. La famosa e popolare conduttrice tv e giornalista si era sfogata con la sua redazione prima di una diretta del suo programma di Rete 4, È sempre Cartabianca. L’ex direttrice del TG3 e figlia dell’ex leader del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer si era infatti lamentata della qualità dei servizi trasmessi e aveva anche minacciato di lasciare Mediaset.

Che cosa aveva detto di preciso Bianca Berlinguer? La conduttrice televisiva e giornalista si era rivolta a diversi membri del suo staff in questi termini: “I pezzi fanno pena, proprio pena. E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena, tutti. Non c’era un pezzo decente. Perfino questo di La Pala era brutto. Comunque domani fateli venire perché glielo devo dire. Pezzi così fanno pena ragazzi. Io glielo devo dire, mi dispiace. L’impegno c’è, ma se è tutto sbagliato e voi non gli date le indicazioni, che devono fare? Come si impegnano questi? Si impegnano per forza male, fanno queste schifezze. Questi i miei ultimi tre giorni, eh. Lo dico al dirigente, qua. Fino a venerdì, poi è finita. Non sto scherzando!”.

Un fuorionda davvero molto fragoroso che il tg satirico di Canale 5, ideato e diretto da Antonio Ricci, non poteva di certo non mandare in onda a Striscia la Notizia come ha sempre fatto in passato per altri personaggi famosi e conduttori tv (vedasi il caso Andrea Giambruno sempre a Rete4).

«I pezzi fanno pena… proprio pena! E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena… tutti! Non c’era un pezzo decente». E poi lancia un avvertimento: «Questi i miei ultimi 3 giorni, poi è finita». #Striscialanotizia pic.twitter.com/HtuStF8l9K — Striscia la notizia (@Striscia) January 11, 2024

Il giorno dopo la trasmissione del fuorionda da parte della trasmissione di Antonio Ricci, Bianca Berlinguer ha esordito in apertura di puntata con queste parole: “Ieri sera Striscia la Notizia che fa Striscia la Notizia, quindi niente da eccepire, ha trasmesso un fuorionda che è stato preso poco prima che partisse la trasmissione È Sempre Cartabianca, in cui mi lamentavo con la mia redazione. Ma può sempre accadere, come potete immaginare in quegli attimi prima che parta la diretta. E sembrava che io non l’apprezzassi e questo chiaramente mi è dispiaciuto perché la mia redazione fa un ottimo lavoro, prezioso e difficile in un’azienda come questa in cui abbiamo deciso di venire e in cui ci troviamo bene”.

Tutto è bene quel che finisce bene oppure è un primo segnale di possibile rottura tra Bianca e Mediaset? Stay tuned su iGossip.it per saperne di più!