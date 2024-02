Mirko Brunetti del Grande Fratello parla di Perla Vatiero e si commuove a Verissimo

Mirko Brunetti del Grande Fratello ha parlato di Perla Vatiero e si è commosso nel salotto tv di Silvia Toffanin, Verissimo. L’ex gieffino si è soffermato molto sulla sua lunga storia d’amore con Perla e su altri aspetti importanti della sua vita privata. Senza troppi giri di parole, Mirko ha rivelato alla presentatrice televisiva di Canale 5: «Mi sento libero e più tranquillo. Questi giorni nella casa del Grande Fratello mi hanno fatto bene, ho trovato delle risposte. Mi sono preso il mio tempo ed ora sono più tranquillo. Io mi sono staccato sia da Greta che da Perla per capire proprio di chi avessi bisogno nella mia vita. La nostra relazione era diventata tossica purtroppo e quello ci ha portato al distacco».

L’ex concorrente del GF Mirko Brunetti ha sottolineato: «Per Perla ho avuto sempre un legame profondo anche quando ci siamo lasciati. Quando lei è entrata nella casa io sono andata un po’ in tilt. Ho visto una Perla diversa e lì sono andato in confusione. Ci siamo dati troppo e la nostra storia è davvero intensa. Spero possa iniziare di nuovo la nostra relazione. Io spero di ripartire dai sentimenti ma con una leggerezza diversa. Dobbiamo affrontare anche tanti discorsi. Sto cercando di fidarmi per quello che ci siamo detti».

L’ex gieffino Mirko Brunetti ha poi spiegato: «Mi fa male vedere le scene di Temptation tra me e Perla. Non ci siamo capiti e questa cosa è brutta. Però se è servito meglio così: dagli errori si impara. Marco nel Grande Fratello mi ha aiutato perché mi ha fatto capire cosa vuole il mio cuore. Io ero molto rigido all’inizio con Perla perché io avevo paura che si fosse veramente distaccata da me. A me non interessa delle persone che giudicano perché il nostro amore è davvero forte».

«Con Greta è stato un riconoscersi nelle proprie vite e ci siamo voluti tanto bene – ha sottolineato Mirko -. Io e Greta abbiamo sbagliato la forma. Ci dovevamo aiutare ma non come fidanzati. Io in quel momento con lei ho provato dei sentimenti forti ma era una situazione leggera. Tra di noi era vivere qualcosa di nuovo. Io ringrazio Greta perché ci siamo aiutati tanto. Lei anche non era pronta ad una nuova relazione ma lei è veramente una bravissima ragazza».

Ora le sue fan sperano che possa essere il prossimo tronista di Uomini e Donne. La celebre e amatissima conduttrice e produttrice televisiva Maria De Filippi gli concederà questa ghiotta chance all’ex gieffino? Staremo a vedere. Stay tuned su iGossip.it!