Chiara Ferragni e Fedez si sono separati. Il loro matrimonio è giunto al capolinea. Il famoso e popolare rapper e produttore discografico è andato via di casa domenica scorsa e non è più tornato. I segnali social della rottura c’erano già stati nelle scorse settimane. Prima la mano di lei senza fede e senza i preziosi anelli con un tatuaggio al dito in più e poi l’improvviso cambio della foto del profilo di Chiara Ferragni dove è abbracciata ai figli senza Fedez. Ma quanto vale e come sarà diviso il patrimonio milionario dell’ormai ex coppia d’oro del jet set nazionale?

Chiara Ferragni e Fedez verso il divorzio

Pochi giorni fa Dagospia ha lanciato la bomba: “Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato. Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo. Poi la fuga a Miami del rapper con la sua assistente, e infine l’uscita di casa”.

Come sarà diviso il patrimonio dell’ex coppia vip?

Il Corriere della Sera ha rivelato che ci sono pochi dubbi sul fatto che al momento la lussuosa e famosa casa dell’ex coppia vip resterà all’imprenditrice digitale. L’attico di lusso a City Life a Milano è infatti di proprietà di una delle sue società: la holding Sisterhood, che si occupa anche di gestire gli asset immateriali del gruppo e di incassare royalties per l’utilizzo dei brand e probabilmente dell’immagine di Chiara. Uno schema costruito per finanziare la società semplice Ferragni Enterprise.

I beni del popolare e stimato rapper e produttore discografico fanno capo a un impianto societario. A detenere tutte le sue attività è la Zedef Srl, holding di famiglia di cui l’artista risulta intestatario solo per il 10%, mentre la madre Annamaria Berrinzaghi, sua manager fin dagli esordi, detiene il 50%, e il padre Franco, amministratore della società, il 40%. «La Zedef Srl, che a fine 2023 ha nominato la madre di Fedez procuratrice con amplissimi poteri – ha asserito il Corsera -, detiene le quote di tutte le altre società del suo gruppo: il 100% di Autoscontri Srl, il 50 per cento di Happy Seltz Srl, lo 0,04% di Bending Spoons Spa e il 100% di Zdf Srl, con cui a sua volta gestisce la casa discografica Newtopia Srl, la società di management Doom Entertainment Srl e la società immobiliare King Croc Srl. Aziende estremamente profittevoli che conseguono utili milionari». Anche la casa recentemente comprata sul Lago di Como sarebbe dell’ex giudice di X Factor.

Per quanto riguarda la gestione dei beni, pare che sia stata già decisa da tempo mediante accordi pre-matrimoniali.