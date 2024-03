Isola dei famosi 2024 di Vladimir Luxuria: opinionisti, inviata e concorrenti

Isola dei famosi 2024 di Vladimir Luxuria al via. Ultime news e anticipazioni su opinionisti, inviata e concorrenti del reality show di Mediaset. Quando inizia? Quali vip faranno parte del cast de L’Isola? Giunta alla diciassettesima edizione, il programma tv tornerà in prima serata su Canale 5 con delle grosse novità. In primis ci sarà Vladimir Luxuria, ex opinionista dell’Isola (oltre che vincitrice dell’edizione numero 6 nel 2008) e ora per la prima volta nel ruolo di conduttrice di un programma.

Isola dei famosi di Vladimir Luxuria: data di inizio

Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova Isola dei famosi, il secondogenito di Silvio Berlusconi ha dichiarato: “Ho grande stima di Luxuria, lavora con noi da anni, è una persona sensibile, ha fatto un percorso all’Isola e l’ha anche vinta, per cui chi meglio di lei possa fare bene”.

Che cosa c’è da aspettarsi da questa nuova stagione del reality show di Canale 5? Berlusconi ha affermato: “È una bellissima storia, una sfida che speriamo di lavorare bene insieme – ha proseguito l’AD parlando di Luxuria -. Il cast sarà misto, tra persone note e persone non note, come per il Grande Fratello. Lo considero un arricchimento”.

La data di inizio dell’Isola dei famosi 2024 è l’8 aprile.

Isola dei famosi di Vladimir Luxuria: opinionisti, concorrenti e inviata

I nuovi opinionisti dell’Isola dei famosi di Vladimir Luxuria saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltese del TG5. L’ex moglie di Paolo Bonolis, già opinionista al Grande Fratello Vip, aveva smentito qualche settimana fa, ma ora è ufficiale. Non ci sarà più Alvin come inviato del reality show di Canale 5. Sul campo a Cayo Cochinos ci sarà Elenoire Casalegno.

Per quanto riguarda i concorrenti, diversi siti di gossip hanno stilato la lista dei possibili naufraghi vip: l’attrice Marina Suma, il cuoco Joe Bastianich, l’opinionista politico Alan Friedman, il ballerino Samuel Peron, il modello Artur Dainese, l’attore Francesco Benigno, l’ex attrice di film per adulti Selen, la showgirl Matilde Brandi, l’attore Edoardo Stoppa, il vincitore di Masterchef 12 Edoardo Franco e il tiktoker Pietro Fanelli.