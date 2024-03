“Non ti mancherà nulla”, la dichiarazione di Lautaro Martinez alla moglie Agustina

Lautaro Martinez sta trascinando l’Inter alla conquista del ventesimo scudetto ed è attualmente il capocannoniere della Serie A. Il fuoriclasse argentino non è soltanto il capitano della Beneamata, ma anche il leader indiscusso di uno dei club più importanti e prestigiosi d’Europa. Insieme a Marcus Thuram forma una delle coppie d’attacco più forti e prolifiche del calcio europeo. Il campione della Nazionale argentina di calcio però può contare su una spalla molto forte anche a livello sentimentale: vale a dire la moglie Agustina Gandolfo. La coppia vip del jet set internazionale ha due figli, Nina e Theo. La socialite e influencer argentina ha rilasciato una lunga intervista al settimanale italiano Oggi in cui ha svelato alcuni aneddoti sulla sua favola d’amore con il centravanti nerazzurro.

Agustina Gandolfo ha lasciato il suo Paese d’origine all’età di 21 anni. Prima di lasciare l’Argentina lavorava nell’azienda del padre, studiava Economia e aveva aperto due negozi di abbigliamento: «Sono venuta a trovare Lautaro – ha dichiarato la mamma vip a Oggi -, con cui stavo da qualche mese, e ho deciso di non tornare indietro».

Ma non è stato subito tutto facile: «I primi sei mesi sono stati un dramma. Non sapevo cosa fare: all’università non mi tenevano buono neppure un esame dei venti che avevo fatto in Argentina. Stavo chiusa in casa, non studiavo e non lavoravo: per me era inconcepibile. Inoltre ero venuta con un po’ di risparmi, ma i pesos, in Italia, non valgono nulla. In poche settimane sono volati via. Così, un giorno, ho detto al mio fidanzato: “Lauti, i miei soldi sono finiti”. E lui: “Non ti preoccupare, non ti mancherà nulla”. Io ho sorriso, perché era una frase carina, ma dentro di me si è aperto un abisso: Mi preoccupo eccome, perché c’è una cosa che di sicuro mi mancherà».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Agus Gandolfo (@agus.gandolfo)

Poi c’è stata la sua svolta personale e se vogliamo anche professionale: «Ho deciso che, per prima cosa, dovevo riguadagnare la mia indipendenza economica: mi sono impadronita della lingua. Mi sono iscritta a una scuola di italiano: ci andavo cinque ore al giorno, tutti i giorni. Poi mi è venuta l’idea di aprire un ristorante. Nel frattempo, per avere dei soldi miei, ho fatto l’influencer e posato per dei marchi italiani».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lautaro Javier Martinez (@lautaromartinez)

Dopo la nascita dei due figli, Agustina ha anche ripreso gli studi: «Mi sono iscritta a un’università on line che aveva un vantaggio non da poco: gli esami si danno in presenza a Madrid, la città che più mi piace al mondo». I tifosi nerazzurri devono preoccuparsi visto che Lautaro non ha ancora rinnovato il contratto con l’Inter? La risposta è stata alquanto enigmatica: «A Madrid vado spesso perché ci vive mia sorella. Qui stiamo benissimo».

Una frase che ha lasciato un po’ l’amaro in bocca a tanti tifosi nerazzurri. Come andrà a finire? Staremo a vedere! Stay tuned su iGossip.it per saperne di più!