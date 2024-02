Paolo Bonolis lascia Mediaset per la Rai? Interviene l’ex moglie Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis lascia Mediaset per la Rai? Il conduttore tv di Ciao Darwin tornerà a condurre il Festival di Sanremo dopo il perentorio “no” di Amadeus al sesto Festival della canzone italiana consecutivo? Dopo cinque edizioni di grande successo in termini di ascolti tv, share e critica, il celebre e apprezzato presentatore televisivo di mamma Rai ha deciso di non proseguire e ha rifiutato la proposta allettante dei vertici della televisione pubblica italiana.

“Dissi già a maggio che questo sarebbe stato l’ultimo festival – ha detto il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2024 Amadeus ai giornalisti in sala stampa il giorno dopo la finalissima dell’ultima edizione del Festival della canzone italiana -, anche se nessuno ci ha creduto. Ringrazio Sergio per il desiderio di farmi (farci con Fiorello) proseguire, ma sento che ci dobbiamo fermare e pensare ad altro. Questo non significa che vado a fare l’eremita, ma che ho bisogno di trovare altre idee, altre sfide, altre scommesse”.

Quando è salito sulla carrozza con Fiorello, “il primo pensiero è stato di grande gioia. È come quando finisce una partita – ha sorriso Amadeus – e sollevi la coppa. È la fotografia che non dimentichi più. Scarichi la tensione, la mente si prende un po’ più di riposo e lascia spazio alle emozioni. C’è una sorta di serenità e leggerezza: vuoi solo goderti la vittoria”.

Ha poi precisato di “non aver mai avuto pressioni politiche in questi cinque anni, pur essendo stato attaccato da destra e da sinistra. Ringrazio l’Ad: prima ancora che cominciasse Sanremo mi ha detto che avrei potuto continuare a lavorare in totale libertà. Non ho mai ricevuto una sua telefonata per chiedere cosa stessi facendo”.

Ora sarà davvero difficile e quasi impossibile per tutti prendere le redini del Festival di Sanremo, dopo cinque edizioni di grande successo targate Amadeus. Uno dei nomi più gettonati è proprio quello di Bonolis.

Il settimanale Oggi ha rivelato: “La sua più grande ambizione sarebbe quella di condurre la prossima edizione del Festival di Sanremo, orfano di Amadeus, e riproporre il suo storico format Il senso della vita. Se la Rai pare ben lieta di riaccogliere il conduttore romano, meno convinta di questo passaggio sarebbe la sua ex moglie Sonia Bruganelli, 49 anni, con cui Paolo continua a intrattenere un ottimo rapporto sia umano sia lavorativo”.

E poi ancora: “L’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha infatti un’importante società di casting che collabora sia con Ciao Darwin sia con Avanti un altro. I due programmi Mediaset capitanati da Bonolis rappresentano un importante indotto economico per l’azienda di Bruganelli”.

Come andrà a finire? Lo scopriremo molto presto. Stay tuned su iGossip.it!