“Non è una strategia di uscita, è offensivo”, Chiara Ferragni smonta gli ultimi rumor sulla separazione da Fedez

“Non è una strategia di uscita, è offensivo”, Chiara Ferragni ha smontato così gli ultimi rumor sulla separazione da Fedez all’inviato di Pomeriggio Cinque. Da diversi giorni ormai i programmi di approfondimento e attualità di Mediaset e Rai stanno dedicando ampio spazio al divorzio vip dell’anno. Gli inviati delle trasmissioni televisive stanno pedinando e inseguendo in maniera massiccia e quasi ossessiva i due personaggi famosi del jet set nazionale.

La celebre influencer e fashion blogger è stata più volte sorpresa dall’inviato di Pomeriggio 5 sia all’ingresso di un noto studio di psicoterapeuta e sia all’esterno di un noto ristorante di Milano prima di un pranzo con amici e parenti.

L’imprenditrice digitale e mamma vip è alle prese con le inchieste della Procura di Milano e con la separazione dal marito Fedez. Sta passando un periodo davvero difficile. Michel Dessì, inviato del programma di Myrta Merlino, l’ha intercettata fuori da un ristorante dove l’influencer aveva pranzato con le sorelle e alcuni amici. E ha provato a fare qualche domanda. La risposta è stata rapida, ma incisiva: “Non ho niente da dire, posso andare dalla psicologa in pace? È un momento doloroso”.

Secondo Dagospia, Fedez si sarebbe diretto dall’ex nel loro appartamento di Milano, facendo una sfuriata per l’intervista al quotidiano di via Solferino, nelle quali la moglie diceva: “Lui in tanti weekend non c’è stato. In altri c’è stato… Comunque è mio marito… Secondo me in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia”. Parole per nulla gradite da Fedez, che già da una settimana ha lasciato l’attico coniugale.

Chiara Ferragni e Fedez verso il divorzio

Qualche settimana fa Dagospia ha lanciato la bomba: “Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato. Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo. Poi la fuga a Miami del rapper con la sua assistente, e infine l’uscita di casa”.

Le prime parole di Fedez post separazione

«Dai ragazzi… secondo voi? Anche se fosse vengo a dirlo a voi?», ha risposto Fedez alla domanda dell’inviato di Pomeriggio Cinque sulla separazione da Chiara Ferragni. Il rapper e produttore discografico visibilmente contrariato ha aggiunto: «Secondo voi, ha senso che io venga a raccontare i problemi della mia vita, con due figli, a voi?». E a proposito delle voci che parlano di un complotto o di una montatura, Fedez è stato molto diretto: «Secondo lei io ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli? Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa, ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli in questo momento, ok?».

Il giornalista del contenitore pomeridiano di Canale 5 ha insistito: «Dicevano che lei ha messo sempre sé stesso in prima persona al posto dei problemi di sua moglie…». L’ex giudice di X Factor ha troncato subito: «A me non interessa cosa dicono le persone, lei conosce la relazione con mia moglie?». E poi ancora: «Accetto il fatto che le persone fanno illazioni sulla mia storia perché sono un personaggio pubblico, ma che io mi metta a rispondere nel merito mi sembra…».