Oriana Marzoli dopo Daniele Dal Moro è in love con Cristiano Iovino? Il gossip è esploso sul web negli ultimi giorni e sta già dividendo in due i fan dell’ex coppia di gieffini vip. Dopo i numerosi tira e molla e la recente rottura definitiva con l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffino vip con tanto di scontri e polemiche social, la showgirl e influencer venezuelana avrebbe deciso di voltare pagina in amore una volta per tutte. Oriana Marzoli ha stretto una forte amicizia con un’altra ex concorrente del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi. Un tempo erano antagoniste nella Casa più spiata e famosa d’Italia, ora sono grandi amiche.

Negli ultimi giorni Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi sono state sorprese a cena con Cristiano Iovino e Salvatore Angelucci. L’indiscrezione fragorosa è stata diffusa dal blogger e influencer Amedeo Venza nelle sue stories di Instagram. Secondo i bene informati si sarebbe trattata di un’uscita tra coppie e per i più maliziosi dunque Oriana avrebbe un nuovo amore dopo Daniele Dal Moro.

Cristiano Iovino è finito al centro del gossip nazionale negli ultimi tempi per via del suo precedente flirt con Ilary Blasi, quando quest’ultima era ancora felicemente sposata e stava ancora insieme con l’ex capitano della Roma e della Nazionale italiana di calcio Francesco Totti. Ma non è finita qui. I due sarebbero stati pizzicati insieme anche durante l’ultima Fashion Week a Milano.

A oggi infatti l’influencer ed ex gieffina vip non si è sbilanciata, ma di certo a breve potrebbero arrivare belle notizie in merito. Resta il fatto che Oriana ha confessato di essere cambiata molto dopo la rottura con Daniele Dal Moro.

Intanto l’ex tronista Daniele Dal Moro non ha affatto gradito il rapporto di amicizia che si è instaurato tra la sua ex fidanzata Oriana e Antonella Fiordelisi, un tempo sua amica. Le ha riservato un durissimo attacco social dopo che l’ex schermitrice si è schierata dalla parte di Oriana. L’ex tronista di Uomini e Donne le ha tolto il follow su Instagram.

Ora la domanda che tutti si pongono è la seguente: Oriana e Cristiano sono una coppia oppure tra i due è in corso una semplice frequentazione? Stay tuned su iGossip.it per saperne di più!