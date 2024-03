Samantha De Grenet parla dei suoi amori e flirt: da Pippo Inzaghi a Francesco Totti

Samantha De Grenet è tornata a parlare dei suoi vecchi amori e flirt nel salotto tv di Monica Setta, Storie di donne al bivio. La bellissima showgirl e modella si è lasciata andare e ha raccontato alcuni dettagli inediti sul suo passato sentimentale: dal flirt con l’ex capitano della Roma Francesco Totti alla presunta tresca con il celebre cantante Nek. Tanti anni fa fece molto parlare la sua storia d’amore con l’ex centravanti di Milan e Juventus e attuale allenatore Pippo Inzaghi.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha rivelato a Monica Setta: «Stiamo parlando di 23 anni fa. Io lavoravo molto molto bene. Ci siamo incontrati per caso alla festa meravigliosa organizzata al Circo Massimo a Roma per il concerto di Antonello Venditti. Io ero seduta per terra al lato del palco e vicino ma c’era Francesco Totti, che in quel momento era il re di Roma. Era giovane e bello. Ilary ancora non c’era. Ci siamo conosciuti in quell’occasione e ci siamo stati simpatici. Abbiamo iniziato a frequentarci. La cosa che più mi piaceva era la sua normalità. Era un ragazzo normale che amava quello che faceva. Questa sua naturalezza mi ha conquistato».

L’ex gieffina vip e showgirl Samantha De Grenet ha poi svelato un episodio divertente, avvenuto qualche settimana dopo il loro primo incontro: «Ci siamo rivisti in Sardegna, io ero con le mie amiche e lui con i suoi amici. Una mattina andammo a fare una scorribanda in mare con la moto d’acqua. Guidavo io e un’onda anomala all’improvviso fece finire in alto mare Francesco. Ho pensato di aver “rotto” Francesco Totti. Ricordo che appena mi accorsi di averlo perso restai paralizzata dalla paura. Mi dissi: e adesso, se ho rotto il capitano chi mi farà tornare a Roma? Invece lui mi ha tranquillizzato. Perché la storia non è andata avanti? Anche se non ci vediamo siamo rimasti amici. Io uscivo da una storia d’amore con Filippo Inzaghi che non mi aveva lasciato indifferente. Dall’altra parte avevo una conoscenza con Maria Mazza, ex fidanzata di Totti. In più l’idea che mi vedessero sempre come “la donna dei calciatori” non mi piaceva».

Tra i suoi corteggiatori vip spiccava anche Nek, anche se tra i due non c’è mai stato nulla: «Io vivevo a Milano, Nek era già Nek. Io ero “belloccia” ai tempi. Vedo lui, bellissimo, con questi occhi pazzeschi – ha confessato la soubrette Samantha De Grenet -, ma non mi si è filato tanto. Siamo rimasti amici e lo siamo ancora, ma tra di noi non c’è stato niente. Però mi sarebbe piaciuto».

Spazio anche per la sua bella storia d’amore con Alessandro Benetton, durata quasi due anni: «Con Benetton è stato un grande amore. Insieme abbiamo imparato a gestire l’amore in diversi modi. È stato ed è tutt’ora una persona che fa parte della mia vita e nella mia famiglia. Perché non ci siamo sposati? Perché è scemo. È stata una storia d’amore intensissima. Abbiamo avuto i nostri alti e bassi, ma è stato pazzesco, meraviglioso. Siamo rimasti molto amici, lui sarà sempre nel mio cuore».

Samantha è felicemente sposata con Luca Barbato, dal quale ha avuto un figlio, Brando.