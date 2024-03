Uomini e Donne: Ida Platano e Gemma Galgani parlano di un possibile ritorno di Riccardo Guarnieri

Ida Platano e Gemma Galgani di Uomini e Donne hanno parlato di un possibile ritorno di Riccardo Guarnieri nel salotto pomeridiano di Canale 5 durante l’ultima puntata di Verissimo. Le due protagoniste del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, in collegamento dallo studio di Uomini e Donne, si sono soffermate molto sul loro rapporto di amicizia molto speciale e forte. Un legame d’amicizia che ha avuto origine in un contesto televisivo ma si è sviluppato al di là delle telecamere di Mediaset.

“Lei c’è sempre per me – ha esordito Ida Platano di Uomini e Donne – incarna tutto ciò che è importante per me: rispetto, fedeltà, dolcezza, comprensione”. Anche la dama del trono over ha avuto per Ida parole di grande affetto: “Per me è quasi un maternage verso Ida, ha volte però è anche lei molto protettiva, abbiamo passato momenti bellissimi, notti insonni, ma abbiamo vigilato l’una sull’alta, 24 ore su 24”.

Mentre l’ex compagna del Gabbiano è tornata come dama del trono over nel programma, Ida ha deciso – dopo la fine della storia con Alessandro Vicinanza – di intraprendere il percorso da tronista: “Percorso completamente diverso, difficile, dove mi sto anche rivedendo anch’io in tanti lati, c’è quella cosa di più ragione, che io nella mia vita non conosco, mi butto, vivo d’istintività, questo mi aiuta anche a riflettere, quindi a conoscere meglio chi ho davanti a me, perché tante volte ho anche sbagliato. Sono stati anni molto difficili, tormentati, dove non riuscivo a uscirne, lei è sempre stata il mio appoggio, la mia forza, non mi ha mai giudicata, sai quando dici ‘Sbaglia Ida, vai avanti per quello che senti’, non mi ha mai detto ‘Fai così, non fare così’, c’è sempre stata anche nei momenti più brutti”.

La padrona di casa Silvia Toffanin ha poi chiesto alla tronista come si comporterebbe se tornasse nel programma il suo ex grande amore, Riccardo Guarnieri. La tronista di Uomini e Donne Ida Platano è rimasta per un attimo senza parole, per poi dichiarare: “Non so cosa dirti. Io questo non lo so, scioccante no. Comunque è una cosa passata, si riaprono a volte dei momenti che sono stati tanto forte e indimenticabile, che quando se ne parla mi fanno certi effetti ancora. Ma quello adesso è passato”.

La dama del trono over ha ammesso che non vorrebbe che Ida e Riccardo ritornassero a vedersi, poiché ricorda bene quanto la sua amica abbia sofferto durante il suo percorso con il cavaliere: “So bene quanto sia stato forte il suo malessere ed è proprio in quel periodo che le sono stata tanto vicina, c’era un vuoto proprio sentimentale, non c’era quello che lei desiderava, cioè l’amore contraccambiato nella misura in cui lei ha bisogno e merita oltretutto e quindi preferirei non rivederlo​”.

