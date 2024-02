Pioggia di critiche per Fiorello e Amadeus: imbarazzante e terrificante la gag con John Travolta, è polemica

Pioggia di critiche per Fiorello e Amadeus. La seconda serata del Festival di Sanremo 2024 è finita al centro delle polemiche per l’imbarazzante e terrificante gag dei due conduttori televisivi italiani con il grande divo del cinema internazionale John Travolta. Nessuno spazio per la formidabile carriera del celebre attore hollywoodiano di origini italiane. Nessun cenno ai suoi progetti presenti e futuri. Nulla di tutto ciò. Tutta l’Italia è in rivolta per la becera gag del ballo del Qua Qua a cui è stato costretto a partecipare il famoso e popolare attore americano. La polemica è scoppiata subito sia sul web che sulla carta stampata. I giudizi sono giustamente impietosi e durissimi. Tutto stava scorrendo egregiamente anche durante questa edizione da record di Amadeus, ma ieri si è toccato uno dei livelli più bassi della televisione pubblica italiana.

Il ballo di Amadeus con il divo di film iconici del cinema mondiale come La febbre del sabato sera, Grease, Pulp Fiction non era stato di certo entusiasmante, ma la gag con Fiorello sul ballo del Qua Qua è stata davvero catastrofica e umiliante.

I reali pensieri di John Travolta pic.twitter.com/ugW3k6BAse — Catapiolta (@catapiolta) February 8, 2024

L’opinionista e giornalista del Corriere della Sera Renato Franco ha scritto: “L’attore con l’aria annoiata, mentre la regia balbettava nell’inquadratura, si perdeva nei dettagli e si dimenticava il totale. Ma il meglio — o il peggio, a seconda degli angoli del trash che assecondiamo — arriva quando Fiorello sfida Travolta a ballare — lui che si è mosso su qualunque musica, con tocco felpato — il ballo del qua qua, la qua qua dance. Divertimento vicino allo zero, disagio che tocca le vette della perplessità, lo sguardo che cerca le uscite di sicurezza. Baratro e precipizio”.

La conduttrice radiofonica Anna Pettinelli ha cinguettato: “Abbiamo pagato un botto John Travolta per fargli ballare il ballo del qua qua ? Che tristezza. Chissà cosa penserà di noi. Che siamo co**ni! #Sanremo2024”.

Abbiamo pagato un botto John Travolta per fargli ballare il ballo del qua qua ? Che tristezza. Chissà cosa penserà di noi. Che siamo cojoni! #Sanremo2024 — anna pettinelli (@annapettinelli) February 7, 2024

La famosa opinionista e blogger Selvaggia Lucarelli ha parlato di figura internazionale imbarazzante…

L’Italia e le sue figure internazionali: open to meraviglia. #Sanremo2024 pic.twitter.com/JaB6HTIp9r — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 7, 2024

Lo stesso showman Fiorello ha poi fatto mea culpa: “Devo dirlo, prima ho fatto una delle cose più terrificanti della storia della televisione italiana. Sì, abbiamo fatto una gag terrificante. Tu Amadeus non lo sai perché non ci sei, eri impegnato a dire ‘codice 01’. E mentre tu fai ‘codice 01’ gli insulti me li becco io. Perché tu stai lì sul palco e io mi prendo le offese. Come cosa è successo? Abbiamo fatto una cosa… ma ti sei reso conto? Quella con John Travolta, gli abbiamo fatto ballare il Ballo del Qua Qua. Era carina e divertente?! Ma cosa stai dicendo? Io mentre la facevo già avevo previsto tutto. Mentre la stavamo facendo mi dicevo ‘ecco, qui è la fine delle nostre carriere’. Quella di John Travolta anche, ma è peggio per noi, perché la gente pensa ‘siete stati voi due a fare quella roba ed è colpa vostra’. Noi volevamo fare una cosa ironica e simpatica”.

Fiorello su Travolta: “Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della tv italiana” #vivarai2 #Sanremo2024 pic.twitter.com/DxwQOWg5k2 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 8, 2024

Per poi concludere: “Però io già da quando ero andato nel camerino avevo capito l’antifona, avevo capito e avevo detto ‘oddio, ragazzi qui…’ Gli ho chiesto se voleva farlo, lui mi ha detto che non sapeva cosa fosse quella canzone e gli ho spiegato ‘è una cosa ironica, una cavolata. Tu fai sempre cose belle e noi qui ti facciamo fare una cosa più ironica’. E lui mi ha detto di sì. Poi si è levato anche il cappello, alla fine giustamente l’ha tolto. Insomma, questo è successo mentre tu giocavi con i tuoi codici. Noi pensavamo di far ridere e invece la gente ci ha attaccato nemmeno avessimo fatto fuori qualcuno. Era una scenetta venuta male, invece anche i giornali si sono scatenati. Direi di chiudere l’argomento, ci assumiamo le nostre responsabilità”.