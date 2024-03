“Provo dolore per il modo terribile in cui mi hanno strappata da Mediaset”, lo sfogo di Barbara d’Urso da Mara Venier

“Provo dolore per il modo terribile in cui mi hanno strappata da Mediaset“, lo sfogo amaro e sofferto della conduttrice televisiva e attrice Barbara d’Urso dalla sua collega e amica vip Mara Venier. L’ex presentatrice di Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Live – Non è la D’Urso è stata la super ospite dell’ultima puntata di Domenica In. Dopo essere stata fatta fuori da Pier Silvio Berlusconi, l’ex dottoressa Giò ha scelto di raccontarsi proprio nel salotto tv della sua ex competitor televisiva. Di certo a Mediaset non avranno fatto salti di gioia…

Barbara d’Urso e il suo addio a Mediaset: la confessione inaspettata

In diretta nel salotto di Mara Venier, la conduttrice visibilmente emozionata e commossa si è raccontata in una lunga intervista, partendo dal suo addio inaspettato a Mediaset: «Il mio cuore è in Rai, ci sono stata 22 anni. Oggi sto bene, sono serena anche professionalmente, ho una famiglia stupenda, ma la verità è che non ho ancora elaborato il lutto, ho ancora qui il dolore di quello che mi è accaduto e della modalità in cui sono stata strappata da quella che era la mia vita per 23 anni da Mediaset che mi ha dato tanto. Sedici anni in diretta tutti i giorni, quell’azienda mi ha dato tantissimo ma io ci sono sempre stata. Anche durante il Covid, quando tutti erano a casa io ogni giorno ero lì a tenere compagnia agli italiani, a farli cantare dai balconi e a informarli. Il modo terribile in cui sono stata strappata, senza che nessuno mi dicesse perché, l’ho saputo un giorno, il 26 giugno alle 16.20. Il dolore è ancora qua. La guerra in ogni ambito è terribile e io non voglio fare la guerra, vedremo quindi quello che accadrà, il dolore piano piano passerà. Rientrare in Rai per me è importantissimo, ho iniziato qua, per anni sono stata in Rai. Il mio cuore è sempre vostro».

Ha poi ripercorso anche la sua carriera, iniziata proprio in Rai: «Sono emozionata, rientrare qui in questo studio è stato molto emozionante. Sono veramente agitata. Avevo cominciato qui in questi studi che una volta si chiamavano Dear, avevo 19 anni, sono tornata un giorno prima, ieri, per l’agitazione, lo sono veramente, l’emozione ti sorprende sempre». Venier e D’Urso, spesso entrambe commosse, hanno poi ricordato gli anni ’92- ’93 alla Rai: «Vicine di camerino, io a Domenica in – ha detto Venier – e tu a Mezzogiorno in famiglia».

Barbara d’Urso e il suo futuro professionale

Per Barbara non è tempo di andare in pensione. In merito al suo futuro professionale, dato che si parla di un suo programma il sabato sera proprio su Rai1, Barbara d’Urso ha asserito: «Nel mio lavoro non ho fatto errori. Ma non perché sono perfetta. Avrei dovuto reagire quando mi veniva chiesto di fare delle cose che magari non mi piacevano, ma che dovevo fare. Avrei dovuto dire più “no” sul lavoro. Avrei dovuto ribellarmi. E questo mi dispiace molto, ma non mi rimprovero. Io amo la semplicità, amo il fatto che la gente e le famiglie dopo il teatro mi aspettino fuori con i regalini dicendomi “Barbara quando torni”. Il mio futuro? Lo vedo bellissimo. Tu ti devi alzare la mattina dicendo “questo momento è brutto? domani sarà bellissimo”. La gente lo sa, la gente mi vuole. Io tornerò, ne sono convinta». Infine i ringraziamenti alla Rai e a Mara Venier, scelta dalla conduttrice per raccontare la sua storia: «Non a caso ho scelto di essere qui, dove tutto è iniziato. E non a caso ho scelto te, Mara».

