Barbara d’Urso approderà in Rai con un programma tutto suo che andrà in onda in prima serata il sabato sera? Lo scoop è stato lanciato in esclusiva da Davide Maggio. Sul suo sito web ha scritto: «Per D’Urso ci sarebbe un grosso progetto in ballo, ampiamente discusso tra le scrivanie del settimo piano di Viale Mazzini. Il progetto è di quelli ambiziosi e vedrebbe l’ex conduttrice Mediaset al timone del sabato sera di Rai 1 con una sorta di Carramba Che Sorpresa, con la produzione di Fremantle».

Se così fosse l’ex dottoressa Giò farebbe il suo ritorno in televisione in grande stile, sfidando proprio Mediaset, che per tantissimi anni è stata “casa sua”, proprio il sabato sera contro la collega e amica Maria De Filippi.

Oggi pomeriggio l’ex conduttrice tv di Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Grande Fratello sarà la super ospite della puntata odierna di Domenica In della sua amica e collega Mara Venier.

L’ex presentatrice di punta di Mediaset si racconterà a cuore aperto e con molta probabilità parlerà sicuramente dei suoi amati figli e non solo. Da pochi mesi è diventata nonna e sta facendo su e giù tra Milano (dove vive) e Roma (dove vive suo figlio). Sicuramente non ci saranno troppi riferimenti a Mediaset e alla fine della sua lunga avventura professionale con il principale polo televisivo privato.

Anche Francesca Fagnani la ospiterebbe molto volentieri nella nuova edizione di Belve in partenza ad inizio 2024: “Se la vedrete in una della prossime puntate? Lei è sempre la benvenuta a Belve e non certo da adesso. Come scelgo gli ospiti del programma? La popolarità da sola non basta. Cerco persone fuori dal comune e che abbiano qualcosa da raccontare. Poi bisogna che siano anche divisivi. Di sicuro i personaggi che ho intervistato non erano banali“.

Alcuni mesi fa Antonio Ricci aveva spiegato di aver avanzato una proposta a Barbara d’Urso. “Ho avuto modo di sentire Barbara per chiederle di partecipare alla prima puntata – aveva raccontato il fondatore e autore principale di Striscia la notizia -, entrando col Gabibbo per dire sono qui, col cuore. Lei ha risposto che non può per questioni legali, però ha detto che vuoterà il sacco da gennaio. Aspettiamo”.

Quale sarà il suo futuro professionale? Barbara ha più volte dichiarato a fan e giornalisti che molto presto svelerà tutto. Stay tuned su iGossip.it per saperne di più!