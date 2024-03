Chiara Ferragni ospite a Che tempo che fa: “Con Fedez periodo di crisi, ma ci sentiamo”

Chiara Ferragni è stata ospite ieri da Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove. Prima ospitata tv per la famosa e ricca imprenditrice digitale e influencer dopo gli scandali. La mamma vip e moglie del rapper e produttore discografico Fedez risulta infatti iscritta nel registro degli indagati, con l’ipotesi di truffa aggravata, per la vicenda del pandoro Pink Christmas della Balocco, per quella delle uova di Pasqua della Dolci Preziosi e per la bambola Trudi.

Che tempo che fa: Chiara Ferragni travolta dagli scandali

“È un periodo un po’ tosto, due mesi e mezzo difficili ma vanno messi nella giusta dimensione. Mi sono trovata in mezzo a un’ondata d’odio”, ha confessato l’ex co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023.

Ha poi continuato: “Sei preparata però niente ti prepara alla violenza di certi attacchi. Quando senti che sei attaccata da tutte le parti… È stato difficile anche per me, che sono una persona iper-preparata e le ho vissute tante volte sulla mia pelle. È bello far vedere le imperfezioni, le fragilità. Le insicurezze non vanno mai via. In tutto quello che ho fatto c’è sempre stata buona fede. Se qualcuno ha frainteso io restituisco tutto e non faccio più operazioni di questo tipo, col senno di poi sarebbe stato meglio scollegare commerciale e beneficenza”. Ha proseguito dicendo: “Io non sono totalmente dell’idea che la beneficenza debba essere fatta solo privatamente. A volte, fatta pubblicamente può creare episodi di emulazione, può accendere un faro sulle cause sociali”.

“Per me è iniziato tutto il 15 dicembre 2023 – ha ricordato Chiara -, il giorno della sentenza dell’Antitrust. Fino a quel momento pensavo di aver fatto delle classiche mosse commerciali legate a operazioni di beneficenza, in totale buona fede. In fase contrattuale ho chiesto venisse fatta la donazione, ci faceva piacere comunicarlo, non sono dell’idea che la beneficenza vada fatta solo privatamente, perché credo che possa creare fenomeni di emulazione. Mi è successo anche a Sanremo, del quale ho devoluto interamente il mio cachet a una associazione che aiuta le donne, e così nel Covid con la donazione di 50mila euro che abbiamo fatto sia io che Federico”.

E poi ancora: “Pensavo di non aver fatto nulla di sbagliato. In quel momento mi sono resa conto che se alcune persone avevano frainteso le mie intenzioni, qualcosa che avevo detto o scritto, vuol dire che le cose potevano essere fatte meglio. È stato un momento di grosso cambiamento”.

Poi ha aggiunto: “Lo so che i social media sono fantastici quando va tutto bene, un incubo quando va male. Quando lo provi sulla tua pelle è sempre tutto diverso…”.

Sulle vicende delle ultime settimane ha ammesso: “Sicuramente la comunicazione poteva essere fatta meglio. Di questo mi spiace tantissimo. Se qualcuno l’ha capita così, c’è stato un errore. Ero terrorizzata dal non dimostrare la mia buona fede, per quello ho fatto quel video che è stato molto analizzato, al punto che mi ero truccata e mi hanno detto che non mi ero truccata apposta. Chiedo scusa e non faccio più operazioni di quel genere. Cosa direi a me stessa? Di non cercare di esser sempre forte e perfetta, che è importante parlare delle nostre fragilità con le quali bisogna imparare a vivere”.

Che tempo che fa: la crisi di Chiara Ferragni e Fedez

Non poteva mancare un riferimento alla separazione tra lei e Fedez. Alla domanda del conduttore sull’allontanamento di Fedez dal tetto coniugale, la stilista e imprenditrice digitale ha asserito: “Ci sentiamo, perché siamo persone adulte che si vogliono bene. Non è che da un giorno a un altro chiudiamo i ponti. È un periodo di crisi, ne abbiamo avuti anche in passato, è una crisi un po’ più forte. Io e mio marito ci allontaniamo, si pensa a strategia. Purtroppo non è strategia. È una cosa che mi dispiace, mi fa male”.

Chiara Ferragni e Fedez verso il divorzio

Qualche settimana fa Dagospia ha lanciato la bomba: “Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato. Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo. Poi la fuga a Miami del rapper con la sua assistente, e infine l’uscita di casa”.

Le prime parole di Fedez post separazione

«Dai ragazzi… secondo voi? Anche se fosse vengo a dirlo a voi?», ha risposto Fedez alla domanda dell’inviato di Pomeriggio Cinque sulla separazione da Chiara Ferragni. Il rapper e produttore discografico visibilmente contrariato ha aggiunto: «Secondo voi, ha senso che io venga a raccontare i problemi della mia vita, con due figli, a voi?». E a proposito delle voci che parlano di un complotto o di una montatura, Fedez è stato molto diretto: «Secondo lei io ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli? Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa, ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli in questo momento, ok?».

Il giornalista del contenitore pomeridiano di Canale 5 ha insistito: «Dicevano che lei ha messo sempre sé stesso in prima persona al posto dei problemi di sua moglie…». L’ex giudice di X Factor ha troncato subito: «A me non interessa cosa dicono le persone, lei conosce la relazione con mia moglie?». E poi ancora: «Accetto il fatto che le persone fanno illazioni sulla mia storia perché sono un personaggio pubblico, ma che io mi metta a rispondere nel merito mi sembra…».