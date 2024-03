Raffaella Fico tra teatro, allenamenti fisici e fitness. La showgirl, modella e attrice è sempre in splendida forma. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi rappresenta la classica bellezza mediterranea. Di recente è stata protagonista a teatro. L’ex gieffina vip ha interpretato il ruolo di Charlotte, l’irresistibile signora in rosso, in una brillante commedia dal sapore anni ’80 presso il Teatro Bracco a Napoli.

Raffaella Fico protagonista a teatro: la trama della commedia

Teddy è un marito e padre di famiglia esemplare, che lavora come responsabile in uno studio pubblicitario. Una mattina, nel garage della propria azienda, l’uomo trova Charlotte, l’ultima modella scoperta dal suo superiore. La splendida giovane, non sapendo di essere osservata, danza sulla grata del ricircolo dell’aria, che solleva la sua gonna rossa. Teddy perde letteralmente la testa per lei. Attraverso una serie di equivoci inaspettati e situazioni esilaranti, farà di tutto per rincontrare quella bellissima donna, nonostante non abbia mai tradito sua moglie prima.

Per mantenersi sempre al top della forma, Raffaella si dedica molto al fitness e agli allenamenti fisici. I suoi post su Instagram fanno sempre il pieno di like e commenti.

Raffaella Fico e la sua vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Raffaella ha avuto nel 2009 una relazione di 11 mesi con il divo del calcio internazionale Cristiano Ronaldo. Dal giugno 2011 ad aprile 2012 la showgirl è stata fidanzata con il calciatore Mario Balotelli.

Il 2 luglio 2012 la modella ha annunciato di essere incinta del suo ex fidanzato Balotelli. La figlia, chiamata Pia, è nata il 5 dicembre 2012 a Napoli ed è stata riconosciuta ufficialmente da Balotelli come figlia sua solamente il 5 febbraio 2014 al termine di una controversia mediatica sfociata in un procedimento giudiziario contro di lui. Dal 2016 al 2018 è stata legata sentimentalmente con Alessandro Moggi. Poi ha avuto una liaison importante con Giulio Fratini. Oggi è single? Stay tuned su iGossip.it per saperne di più!