Giulia De Lellis sale in cattedra alla Bocconi: nella vita privata torna a mettere i like all’ex Andrea Damante

Giulia De Lellis sta attraversando un periodo molto particolare della sua vita pubblica e privata. La sua favola d’amore con il rampollo di una delle famiglie più potenti e ricche d’Italia nonché figlio unico di Umberta Gnutti Beretta e Pietro Gussalli Beretta, è giunta al capolinea. A quanto pare secondo i bene informati non ci sono neanche margini per un ritorno di fiamma tra i due personaggi famosi del jet set nazionale. Ai fan irriducibili e sognatori dell’ex coppia storica di Uomini e Donne non sono però sfuggiti i like dell’ex corteggiatrice e influencer ai post Instagram del suo ex fidanzato, l’ex tronista e deejay Andrea Damante. Qualcuno pensa che i due ex protagonisti del dating show di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi, possano tornare di nuovo insieme dopo che sono stati sorpresi insieme al party di apertura del pop up del nuovo brand di abbigliamento fondato da Ignazio Moser, QLHYPE, a Milano.

Giulia De Lellis e la sua vita privata

Per altri fan dell’influencer si tratta solo di pura fantasia, dato che si auspicano un ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta. Dopo tre anni d’amore Giulia e Carlo torneranno di nuovo insieme dopo questa crisi di coppia? Il mistero di cronaca rosa si infittisce.

Resta il fatto che l’ex gieffina vip Giulia De Lellis è stata invitata dalla SDA Bocconi School of Management per raccontarsi al master in Fashion, experience & design management. Prima però di questo appuntamento ha concesso un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato di diversi argomenti.

Giulia De Lellis parla di Chiara Ferragni

“Servono preparazione, fantasia, un pizzico di fortuna – ha dichiarato l’influencer -. Io ho un mio modo di comunicare: diretto, schietto. Non è che faccio un post e guadagno: penso ai claim, al set, decido come fare le foto, la musica. I dettagli fanno parecchio. Gli account li seguo io. Al di là del mio ruolo in prima persona, oggi ho allargato l’attività a una piccola agenzia di comunicazione: ci sono aziende a cui faccio consulenza, ad esempio brand storici che però faticano ad arrivare ai più giovani. Preparo con loro una strategia, consiglio come secondo me il messaggio va svecchiato”.

Ha poi affrontato il tema Chiara Ferragni, travolta da scandali e inchieste giudiziarie negli ultimi tempi: “Se sei così grande, così in alto, serve altrettanta attenzione per gestire la cosa. Chiara Ferragni è una bravissima imprenditrice, un’ottima mamma: spero che tutto finisca per il meglio”.

E poi ancora: “La chiarezza è fondamentale: se stai pubblicizzando un prodotto scrivi adv, se ti è stato regalato gift, altrimenti è no sponsor. Per noi che operiamo nel web è sempre stato così: bene che diventi legge ciò che era affidato all’autoregolamentazione”.

Parlando poi della sua esperienza universitaria ha asserito: “La laurea mi manca e vorrei tornare a studiare per prenderla. Ho 28 anni: so che lo farò. Non sono ovviamente una prof, sarò lì per raccontare un’azienda. E, perché no, anche per motivare chi ho davanti: io che arrivo dal niente ce l’ho fatta. Chiaramente c’è sempre da imparare”.