Gigi D’Alessio e la compagna Denise Esposito aspettano un altro figlio. Lei è già mamma di Francesco, che ha un anno in meno della seconda nipotina del celebre cantante napoletano. Il famoso e popolare cantautore, produttore discografico, attore, conduttore televisivo e pianista partenopeo (età 56 anni) diventerà papà per la sesta volta. La bellissima notizia è stata diffusa dallo stesso artista dietro le quinte del talent show di mamma Rai, The Voice Senior. Lo scoop è stato diffuso in esclusiva dal settimanale Oggi.

La giovane fidanzata del giudice di The Voice Senior ha 32 anni. Tra i due ci sono ben 26 anni di differenza. Denise dovrebbe essere al quarto mese di gravidanza e aveva già dato al cantautore napoletano il suo quinto figlio, Francesco, nato il 24 gennaio 2022.

Ad alimentare le voci ci sarebbe un pancino definito sospetto in un recente scatto pubblicato su Instagram da Denise Esposito.

Per quanto riguarda la vita privata di Gigi D’Alessio, i primi tre figli sono nati dal matrimonio con Carmela Barbato: Claudio, nato nel 1986, Ilaria, nata nel 1992, e Luca, nel 2003. Il primogenito Claudio lo ha già reso nonno di Noemi, nel 2007, e di Giselle, la seconda nipotina nata 2021.

Il quarto figlio, il noto artista lo ha avuto da Anna Tatangelo nel 2010: la relazione con la cantante di Sora, dopo il divorzio, è durata ben 15 anni. Ma ora, Gigi è legato a Denise, che gli ha già dato Francesco, nato nel 2022, un anno dopo la nipotina del giudice di The Voice Senior.

Al momento non si sa altro sulla gravidanza bis di Denis e in molti si chiedono se regalerà un fratellino o una sorellina a Francesco.

