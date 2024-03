Rosalinda Cannavò incinta di Andrea Zenga: primo figlio in arrivo per la coppia

Rosalinda Cannavò è incinta di Andrea Zenga: primo figlio in arrivo per la coppia vip protagonista del Grande Fratello Vip 2021. L’ex portierone dell’Inter e della Nazionale italiana di calcio Walter Zenga diventerà nonno. I due ex gieffini vip hanno scelto di annunciare la bellissima notizia con un dolce e tenerissimo video su Instagram. Nel video social i due piccioncini vip sono sdraiati su una panchina tra i grattacieli di Porta Nuova. Andrea tiene in mano un finto giornale intitolato The New York Times con questo titolo: “Baby Zengavò coming soon”. Zengavò è il nome che è stato dato dai fan alla coppia vip e non è altro che la crasi dei rispettivi cognomi.

Il video in questione è stato accompagnato dalla seguente didascalia: “Che abbia inizio il viaggio più bello della nostra vita… è da inizio 2024 che custodiamo questo piccolo segreto che sta diventando sempre più grande. Ci siamo conosciuti e amati sotto i vostri occhi e oggi ancor di più siamo felici di condividere con voi la nostra gioia più grande: diventeremo mamma e papà. Picciriddu/a noi e Chinu (il loro cane, ndr) non vediamo l’ora di conoscerti”.

Il primogenito o primogenita della coppia vip nascerà a settembre 2024. I fan e gli amici dei due ex concorrenti del GF Vip sono al settimo cielo! Boom di like, commenti e condivisioni per il bellissimo ed emozionante video social.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò a Verissimo

Andrea e Rosalinda avevano già parlato di figli e anche di matrimonio durante l’ospitata in tv da Silvia Toffanin a Verissimo. “Il Grande Fratello Vip ci ha cambiato la vita – aveva detto il figlio di Walter Zenga, Andrea –. Oltre al rapporto ritrovato con mio padre ho trovato l’amore. Se pensiamo di avere dei bambini? Certo! Io vorrei tanto una bambina, speriamo sarà femmina. Il mio sogno sarebbe avere una figlia, ma va bene tutto. Sento che è la donna giusta e vorrei che fosse la madre dei miei figli. Poi verrà anche il matrimonio più in avanti. Sposarci è una cosa a cui penseremo dopo. Mia mamma non vede l’ora di diventare nonna. Giorno dopo giorno costruiamo le basi per un futuro insieme. Cresciamo insieme e mi auguro che continui tutto così. Voglio crescere con lei e restare così affiatati”.

L’attrice Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, si era detta d’accordo con il fidanzato: “Io e lui ci amiamo così tanto e anche io ringrazio il GF per quello che mi ha dato. Il matrimonio è importante, ma non è quello che definisce una famiglia. Noi nel nostro piccolo siamo già una famiglia. Quello sarà un in più. Roby vuole proprio diventare presto nonna, ce l’ha proprio detto esplicitamente. Mi sono trovata subito bene nella famiglia di Andre. In Roberta ho trovato anche un’amica, mi confido e ci diciamo tantissimo“.

Ora si sta per realizzare il loro primo grande sogno!