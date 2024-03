Stefano Bettarini dice no al matrimonio con Nicoletta Larini e rivela: “Simona Ventura mi tradiva”

Stefano Bettarini ha detto no al matrimonio con Nicoletta Larini e ha rivelato che l’ex moglie Simona Ventura lo tradiva. L’ex calciatore della Sampdoria e della Nazionale italiana di calcio è tornato a parlare pubblicamente della sua vita privata dopo una lunga assenza dalla televisione e dai social nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano Il Corriere della Sera. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi ha detto stop ai social network da circa un anno a questa parte perché a suo dire sono finzione poiché “vengono usati per mostrarsi in un modo che non corrisponde alla realtà. Ho voluto ritrovare me stesso, avevo bisogno di ripulirmi e di non farmi più sfruttare da una televisione che ho smesso di riconoscere”.

Stefano Bettarini parla di tv e reality

Non si vede più in tv da 4 anni, vale a dire da quando è stato espulso dal Grande Fratello Vip per una presunta bestemmia. L’ex difensore ha spiegato: “Ho iniziato per divertimento, per riempire lo spazio lasciato vuoto dal calcio. Piacevo alla gente per la mia schiettezza… mi hanno sfruttato fino alla fine. Finché mi è piaciuto, l’ho concesso”.

E poi ancora: “Porca madosca è una bestemmia? Semmai è un modo per evitarla, sono anche credente. La verità è che mi avrebbero cacciato per un qualsiasi altro motivo”. Secondo lui il vero motivo va cercato nelle storie che aveva avuto con alcune donne della casa: “Si sono lamentate con i loro agenti, che hanno fatto pressione sugli autori. Mi hanno puntato la telecamera addosso 24 ore su 24, prima o poi la cavolata me l’avrebbero fatta pagare. Fra i potenti vincono i potenti, non Stefano Bettarini”.

Stefano Bettarini rivela uno scoop su Simona Ventura

Senza troppi giri di parole, dato che Bettarini è un uomo diretto e senza filtri, ha ricordato gli inizi e la fine del suo precedente e chiacchieratissimo matrimonio con la famosa conduttrice tv Simona Ventura: “Ha fatto tutto lei, proprio tutto. Compresa la separazione. È abituata a cantarsela e suonarsela”.

Si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: “Quando giocavo in altre città, ero sempre io a correre a casa dopo una partita per stare con moglie e figli. Avrei avuto bisogno della sua presenza, certe mancanze le ho accusate. Se preferisci la carriera alla famiglia, prima o poi la paghi”. E galeotto fu il sospetto: “In realtà la separazione è avvenuta in seguito a un suo tradimento. Ingaggiai un investigatore privato, tenni la cosa nascosta per un po’ ma poi sbottai. Se avessi aspettato, avrei scoperto molto altro. La chiamai, dopo due secondi avevo il suo avvocato in casa”.

La nuova vita sentimentale di Stefano Bettarini con Nicoletta Larini

Da diversi anni l’ex calciatore Stefano Bettarini è felicemente fidanzato con la fashion designer, modella e web influencer Nicoletta Larini. Hanno partecipato insieme anche al reality show di Canale 5, Temptation Island Vip.

Lei ha 22 anni in meno di lui. Per i 30 anni dell’influencer, l’ex calciatore le ha regalato un prezioso anello di fidanzamento ma niente matrimonio in vista. Perché? Stefano è stato ancora una volta abbastanza chiaro: “Ci sono già cascato una volta. Sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Ma mai dire mai nella vita, intanto il 6 luglio ci godiamo quello della Ventura…”.

Nicoletta riuscirà a fargli cambiare idea? Staremo a vedere!