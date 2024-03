Matteo Berrettini dopo Melissa Satta è in love con l’ex fidanzata di Ultimo. Lo scoop è stato diffuso dal giornalista e conduttore radiofonico Gabriele Parpiglia che ha rivelato che il famoso e popolare tennista è stato sorpreso in atteggiamenti complici con una bellissima ragazza ai tavolini di un bar di Ponte Milvio come mostrato da alcune immagini diffuse da RTL 102.5.

Anche l’influencer e blogger Deianira Marzano ha parlato di una frequentazione tra la 26enne influencer (attiva nel settore moda e lifestyle) e Matteo Berrettini, pronto intanto a tornare in campo nel Challenger 175 di Phoenix (in programma dal 12 al 17 marzo). Chi è la fortunata?

La nuova fiamma di Berrettini è Federica Lelli. Lei non è affatto sconosciuta al mondo del gossip e dei rotocalchi dato che in passato aveva avuto una lunga e importante relazione d’amore con Ultimo, il cantautore romano lei aveva anche dedicato diversi brani. Il flirt, per inciso, non è stato ancora confermato né da Berrettini né da Federica Lelli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica ⭐️ (@federicalelli)

Melissa Satta e Matteo Berrettini: la loro love story

I due personaggi famosi del jet set nazionale si sono conosciuti tramite amici comuni poco prima di Natale 2022. Di lì a poco sono iniziate a circolare le prime foto insieme, prima a una partita di basket al forum d’Assago, poi mano nella mano in giro per le vie di Milano.

La storia d’amore tra Berrettini e Melissa Satta si è conclusa poche settimane fa. Il loro amore è durato soltanto un anno. A darne notizia pubblicamente è lo stesso tennista. “Io e Melissa Satta non stiamo più insieme – ha detto Berrettini -. Quello che posso dire è che abbiamo avuto un rapporto bellissimo, intenso, abbiamo una grandissima stima l’uno per l’altro. Non andrò oltre a questo, non mi piace condividere troppo la mia vita privata”.

E poi ancora: “Non è successo niente di particolare tra noi due. Devo ringraziare Melissa per questo periodo vissuto insieme molto intensamente nonostante tutte le difficoltà del caso”.

