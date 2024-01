Wanda Nara ricorda la prima notte di passione con Mauro Icardi

Wanda Nara ha ricordato la prima notte di passione con il marito Mauro Icardi nel corso dell’ultima puntata del podcast Rumis condotto dalla sorella Zaira Nara. La moglie del 30enne calciatore argentino e attaccante del Galatasaray è tornata in Sud America per alcuni progetti di lavoro e ha sfoggiato un nuovo look. Dopo i recenti problemi di salute (le hanno diagnosticato una leucemia mieloide cronica), l’ex opinionista fissa del Grande Fratello Vip e showgirl argentina si è ripresa alla grande.

Nonostante le crisi, i presunti tradimenti, le voci di divorzio, Wanda Nara e Mauro Icardi in Turchia hanno ricominciato una nuova vita di coppia. Tra alti e bassi, rumor di tradimenti e separazioni momentanee, la coppia vip del jet set internazionale ha festeggiato 10 anni d’amore.

La super mamma vip ha descritto la sua prima notte di amore con l’ex fuoriclasse di Inter e Sampdoria a Rumis: «Io e Mauro eravamo amici. Non credo di averla mai raccontata questa. Litigavo con Maxi Lopez, eravamo separati, vivevamo nella stessa casa, ma dormivamo in stanze diverse. In mezzo alla crisi della quale nessuno sapeva, Mauro era mio amico e io lo sapevo. Quel materasso sarà stato usato da 200 donne, ma dopo di me è stato una distruzione totale. Il materasso non gli serviva più».

La famosa soubrette e influencer ha poi rivelato: «Ricordo il dolore provato il giorno dopo, perché non ero abituata a dare il massimo. Prendevo ibuprofene ogni quattro ore».

L’ex opinionista fissa del GF Vip di Mediaset ha poi asserito: «Penso che se quella notte non avesse funzionato, tutto quello che è successo tra noi non sarebbe successo».

Dopo essersi sposati il 27 maggio 2014, il calciatore e l’imprenditrice hanno avuto due figlie: Francesca, nata il 19 gennaio 2015, e Isabella, nata il 27 ottobre 2016. Wanda ha altri tre figli, Valentino (25 gennaio 2009), Constantino (18 dicembre 2010) e Benedicto (20 febbraio 2012), nati durante il suo primo matrimonio con l’attaccante argentino Maxi Lopez.