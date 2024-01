Flavia Vento conferma il vecchio flirt con Francesco Totti

Flavia Vento ha confermato il vecchio e chiacchieratissimo flirt con Francesco Totti, lanciato all’epoca dall’ex agente dei paparazzi italiani Fabrizio Corona. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha deciso di vuotare il sacco soltanto ora che ormai l’ex capitano della Roma si è separato definitivamente dalla sua ex moglie Ilary Blasi. Finora aveva sempre preferito non commentare lo scoop scandalo diffuso dal controverso personaggio tv e imprenditore Fabrizio Corona un mese prima del lussuoso e mediatico matrimonio di Totti e Ilary (la presentatrice tv ed ex letterina di Passaparola era già incinta di Christian).

Ospite di Storie di donne al bivio, assieme a Floriana Secondi e Vira Carbone, il programma di interviste di Monica Setta, in onda su Rai 2, la soubrette Flavia Vento ha parlato finalmente senza freni o censure del suo passato flirt con l’ex fuoriclasse romanista Francesco Totti.

“Questa è una storia di cui si parla da vent’anni – ha spiegato l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi -. Si è detto di tutto. Io e Francesco ci siamo conosciuti a casa di Valentino nel 2001. Gli ho portato fortuna perché la Roma ha vinto lo scudetto. Andavo tutte le domeniche allo stadio. C’è stato un breve flirt. Sai che, ogni volta che ne parlo rimango un po’ così. Per vent’anni sono stata molto zitta. Sono stata tacciata di essere una rovinafamiglie. La storia è lunga… da signora non mi va più di parlarne, non mi va di scendere nei particolari. Non si è comportato bene nei miei confronti. Lo manderei al Purgatorio”.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha invece parlato con più entusiasmo dei suoi amori vip importanti: “Fabrizio Bentivoglio mi ha fatto sognare. Ero affascinata da lui, era più grande di me, era un intellettuale… è stato un amore bellissimo. Lui mi tradì. Vado nella sua villa a Sabaudia e lo trovai con un’altra. Urla e pianti”.

Dopo non essere riuscita a far capitolare uno dei suoi miti, Leonardo Di Caprio, l’ex naufraga vip ha svelato un suo amore importante: “Sono stata fidanzata con Andrea Leone, figlio di Sergio Leone. L’ho tradito con un suo amico”.