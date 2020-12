Amandha Fox parla per la prima volta della sua vita privata a iGossip.it: intervista esclusiva

Amandha Fox parla per la prima volta della sua vita privata a iGossip.it. Non l’aveva mai fatto finora. Su internet sono infatti pochissime o quasi del tutto assenti le informazioni e i dati sulla mitologica Venere polacca. Spesso sono vittime di pregiudizi, preconcetti e discriminazioni banali e superficiali da una parte del mondo dello show biz e non solo. Ecco perché noi siamo voluti andare oltre le apparenze e i muri dell’indifferenza e del bigottismo dilagante. Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto pesa? Quanto è alta? Quali sono le sue misure? Ha figli? La famosa star del cinema adult ha risposto a queste domande e a tante altre ancora. Subito dopo il salto troverete l’intervista integrale ad Amandha Fox!

Amandha Fox per iGossip.it – Foto: Loris Gonfiotti

Ciao Amandha Fox e benvenuta su iGossip.it. Molti tuoi fan ci chiedono informazioni sulla tua biografia e carriera. Iniziamo subito. Dove e quando sei nata?

Un saluto alla redazione di iGossip.it. Quanti giorni ho per rispondere a questa domanda visto che a febbraio 2021 sono ben 11 anni di onorata carriera? Comunque sono nata a Gdynia in Polonia il 18 agosto del 1985 e da più di 15 anni vivo in Italia. Ho due siti internet www.amandhafox.biz e www.amandhafoxxx.com.

Quanto sei alta? Quanto pesi? Quanti e quali tatuaggi hai? Quali sono le tue misure?

Sono alta 172 cm. senza tacchi. Peso 60 chili. Le mie misure sono: 98 – 69 – 98. Per quello che concerne i tattoo, ne ho tanti ma non li ho mai contati e mai lo farò.

Dove vivi oggi? Sei sposata, fidanzata o separata?

Vivo da single a Roma, la città eterna, da quasi 5 anni, dopo aver girovagato in diverse città d’Italia (Milano, Ferrara e Montecatini quelle che ricordo con più piacere).

Hai figli o vorresti averli?

Ho due meravigliosi figli: Nela e Adrian.

Come si svolge la tua giornata tipo?

La mia giornata tipo quando non lavoro è abbastanza normale.

Quali sono i tuoi hobby preferiti?

Al mio tradizionale hobby fatto di tanta musica ora ho abbinato la palestra.

Quando e perché hai iniziato la carriera nel mondo adult?

Sono convinta che po**ostar si nasce, non si diventa. Detto ciò capirete che tutto è arrivato con una tale naturalezza. Ho lavorato in diversi locali di lap dance e successivamente mi sono ritrovata su un set po**o con la migliore casa di produzione dell’epoca.

Amandha Fox – Foto: iGossip.it

Chi o cosa non ti piace del mondo adult?

In generale della vita non mi piacciono gli invidiosi. Purtroppo nel mondo del po**o l’invidia è all’ordine del giorno. Troppe “gole profonde”.

Vorresti diventare regista o produttrice di film per adulti?

Di fatto sono già produttrice dei miei film (o “ FRAME LEAKS“) . Il mio logo è registrato alla Camera di Commercio dal 2012. Ho una storica collaborazione con la Pink’o Club di Rudy Franca, che è la casa di produzione italiana che ci rappresenta nel cinema a luci rosse mondiale. I miei ultimi film si possono vedere oltre che sul sito della Pink’o anche sul mio Onlyfans.

Qual è la tua squadra del cuore?

Il calcio non è il mio sport preferito, anche perché da adolescente sono stata una promessa della Pallamano polacca (Handball). Giocavo come portiere e ho vinto un campionato scolastico.

Secondo te chi sono i calciatori più sexy del mondo?

Anche se non sono una intenditrice di calcio ho diversi corteggiatori direi anche famosi. Quando vivevo a Milano due Campioni del Mondo della nazionale italiana di calcio del 2006 mi facevano una corte sfegatata.

Chi è il tuo calciatore preferito?

Potrei dire Robert Lewandowski oppure Wojciech Tomasz Szczesny, portiere della Juventus, ma lo faccio unicamente perché ho condiviso con loro alcuni voli.

E il tuo allenatore preferito?

Da neofita dico il portoghese José Mourinho, ma questa affermazione prendetela col beneficio d’inventario.

Qual è l’aspetto che non ti piace del mondo del calcio?

Ritengo che gli stipendi dei calciatori, ma anche dei politici italiani, siano sproporzionati rispetto a quelli di un lavoratore comune.

Come ti vedi tra 10 anni?

Pazzesca (come nella canzone di Miss Keta) avanti e dietro, affinché possa regalare sempre le stesse emozioni ai miei fan. Amandha Fox a Il Ritrovo Club -Foto: iGossip.it