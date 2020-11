Lorenzo Crespi a iGossip.it: intervista su Covid-19, carriera, Elisabetta Gregoraci, Isola dei famosi e Milly Carlucci

Lorenzo Crespi ha rilasciato un’intervista esclusiva al nostro sito iGossip.it in cui ha parlato della pandemia di Covid-19, della sua carriera e non ha risparmiato bordate al vetriolo nei confronti di alcune famose conduttrici tv di Rai e Mediaset. Il 49enne attore siciliano, interprete di diversi film e fiction televisive di successo tra cui Carabinieri e Gente di mare, ha svelato ai nostri microfoni di aver rifiutato per ben due volte l’Isola dei famosi nel giro di due settimane perché vorrebbe tornare a recitare. Il vincitore del Globo d’Oro (edizione 1998) come migliore attore rivelazione, assegnato dalla stampa estera, dell’Oscar giovanile (edizione 1998) e del Premio Giffoni Experience (edizione 2002) ha inoltre rivelato che anche durante l’attuale edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini come d’altronde nella precedente edizione del reality show di Canale 5, ci sono due sue amanti, tra cui la showgirl e conduttrice tv Elisabetta Gregoraci (il flirt risale al periodo in cui lavoravano a Buona Domenica di Maurizio Costanzo). Ora però bando alle chiacchiere. Subito dopo il salto, troverete l’intervista integrale al celebre e bravissimo attore messinese.

Ciao Lorenzo Crespi, come stai vivendo questa seconda ondata di Covid-19?

L’avevo già detto e prevista l’anno scorso. Sono malato polmonare e quindi ho paura degli ospedali, soprattutto quelli delle mie parti. Mi fido delle cliniche. Chi ha più soldi viene curato subito, chi è povero muore.

Che cosa pensi di questa pandemia?

C’è qualcosa che ci devono raccontare… muoiono tanti anziani… si nascondono cose davvero diaboliche dietro questa pandemia. Sembra una specie di Apocalisse. Secondo me il Covid-19 è stato creato apposta da menti diaboliche. Stranamente, inizialmente, le nazioni più colpite erano quelle che non erano scese a patti con la Cina. Non credo a certi dittatori. Ho paura che scoppi qualcosa di brutto, una guerra civile o una guerra mondiale. Anche il grave problema dell’immigrazione potrebbe far saltare certi patti ed equilibri. Basta vedere Lampedusa: è una discarica!





Quali valori e ideali ti hanno sempre accompagnato durante la tua carriera?

Fratellanza, libertà, sincerità, legalità, uguaglianza e lealtà, anche nei momenti peggiori. Durante la mia vita ho avuto la grande fortuna di stare accanto a uomini valorosi e leali, come Ultimo e il Generale Mori.

Qual è stato il momento in assoluto più bello della tua carriera? E quale quello meno entusiasmante ed edificante?

Il momento più bello? 20 anni di carriera fino a Ballando con le Stelle. Praticamente fino a che mi sono trovato con la persona più cattiva della tv che abbia mai conosciuto: Milly Carlucci. Non mi chiesero mai scusa a Ballando. Non mi pento di nulla. La più bugiarda è Barbara d’Urso.





Ti piacerebbe tornare a recitare oppure vorresti partecipare a un reality show o programma tv?

Vorrei tornare solo a recitare. Dopo la mia ospitata a Vieni da me di Caterina Balivo, mi hanno contattato per partecipare al reality show L’Isola dei famosi. Per ben due volte, nel giro di due settimane, ho detto “no”.

Quale consiglio vuoi dare ai giovani e giovanissimi aspiranti attori e modelli?

Superata una certa età, se non si sa cantante e ballare è meglio cambiare subito obiettivi, prospettive e ambizioni personali e professionali.





Quale messaggio vuoi inviare ai tuoi fan? E ai tuoi hater?

Agli hater nulla, perché sono mandati dai miei nemici e mi attaccano su cose vecchissime. Ai fan chiedo perdono al posto di coloro (potenti) che mi hanno fatto fuori senza nessun motivo. Ho recitato in oltre 20 film e serie tv. Ho sempre fatto tutto per il mio pubblico.

Che cosa ti auguri per il tuo futuro?

Vorrei tornare a fare il mio lavoro. Mando un caro saluto a tutti i miei fan, ai lettori e alla redazione di iGossip.it.