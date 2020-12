Francesco Bettuzzi fa chiarezza sulla rottura con Elisabetta Gregoraci: “La decisione è stata presa da entrambi”

Francesco Bettuzzi ha fatto chiarezza sulla rottura con Elisabetta Gregoraci al nostro sito di cronaca rosa iGossip.it. Ieri la famosa showgirl e conduttrice televisiva ha definitivamente abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip 2020. Ospite in studio da Alfonso Signorini, Elisabetta Gregoraci ha commentato le dichiarazioni rilasciate dall’ex marito Flavio Briatore e dai suoi ex (alcuni presunti o proprio fittizi) fidanzati.

Uno dei passaggi più difficili per la mamma vip di Nathan Falco è stato quello in cui ha dovuto commentare la sua precedente love story proprio con l’imprenditore e co-founder di 3Rebound, Francesco Bettuzzi.

La sensuale e sexy soubrette e concorrente del GF Vip 5 ha dichiarato visibilmente emozionata: “La storia con Francesco è stata molto importante, è venuto dopo Flavio. Ho sofferto per questo amore. L’ho lasciato io anche se ancora lo amavo. Non era più un amore, ma un amore quasi malato. Si litigava troppo… è finita”. Ufficialmente la loro liaison è durata tre anni, anche se il noto fotografo Maurizio Sorge ha più volte dichiarato durante le dirette Instagram che in realtà sarebbe durata 5 anni.

Noi di iGossip.it abbiamo rivolto alcune domande al CEO e imprenditore Francesco Bettuzzi che ha risposto come sempre con grande gentilezza e stile.

Ciao Francesco, che effetto ti ha fatto ascoltare le ultime dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci?

Mi ha fatto piacere. Ha sofferto molto… molto. Tutto qui. Ha detto una grande verità.

Confermi che ha voluto troncare Elisabetta la storia, perché litigavate troppo?



Non confermo nulla, è stata una decisione presa da entrambi.

Ti manca ancora?



Dopo il grande amore che c’è stato, penso sia quasi impossibile ogni tanto non pensarsi.

Attualmente sei single?

Sì, sono single.

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi – Foto: Chi e Dagospia

E come dovrebbe essere la tua donna ideale?

Tranquilla e pacata.

Preferiresti un’altra donna dello spettacolo o una casalinga?

Dietro anche una casalinga si può nascondere una donna spettacolare.

Durante alcune tue dirette con Maurizio Sorge hai accennato anche di un progetto nel settore dell’abbigliamento. Potresti descriverci meglio la mission e la vision?

Per quanto riguarda la mission, 3Rebound porta brillantezza e coolness nelle nostre vite attraverso la moda, l’arte e la sostenibilità per rimbalzare sempre più in alto. Per quanto concerne la vision, 3Rebound è un brand nato in questa nuova era con un focus estremo rivolto alla tutela del nostro pianeta, un nuovo modo di indossare l’arte attraverso un nuovo significato di lifestyle. I nostri sogni e prodotti sono realizzati in materiali organici, senza regole di stagione e rigorosamente made in Italy.

Chi è l’altra socia?

Chiara Franchi.

Grazie Francesco per la tua consueta disponibilità.

Prego, grazie a voi.