6 errori da non fare con i rossetti liquidi

I rossetti liquidi hanno formule a metà tra i rossetti e i gloss che hanno cambiato il make-up labbra. Quali sono gli errori da non fare con i rossetti liquidi?

Rossetto liquido- foto www.scrooge.co.uk

La formulazione dei rossetti liquidi regala un risultato intenso e brillante che esalta la bellezza naturale delle labbra.

Il problema è che proprio la texture liquida impone qualche piccolo accorgimento per evitare errori che stravolgono l’effetto finale.

Non basta conoscere le regole d’oro per applicare il rossetto liquido e come applicare la formula liquida per essere sicuri di non sbagliare.

Quali errori da non fare con i rossetti liquidi?

A condizionare l’effetto finale non è soltanto il colore del rossetto, ma anche le modalità di applicazione sulle labbra.

Dal modo con cui si impugna il rossetto all’applicazione vera e propria fino alle tecniche di fissaggio, infatti, i rossetti liquidi possono far scivolare in grossolani errori di make-up.

Non ci resta che capire quali sono gli errori da non fare con i rossetti liquidi e vivere appieno il loro potenziale estetico.

Esfoliazione

La formulazione liquida impone una base omogena e priva di imperfezioni che può essere raggiunta con una routine di esfoliazione labbra.

Tutto quello che bisogna fare è procedere con lo scrub labbra e applicare un balsamo labbra e/o un burrocacao.

Matita labbra

Si tende ad applicare il rossetto liquido senza definire le labbra con la matita, un po’ per la formula liquida e un po’ per la natura a metà strada tra rossetto e gloss.

Eppure un contorno labbra può aiutare a delineare le labbra e a non commettere errori, specialmente con rossetti liquidi dalle nuance scure.

Base

Le labbra al naturale sono pronte per essere colorate con il rossetto liquido, ma in linea generale è meglio stendere prima una matita labbra per evitare che la formula si insinui nelle pieghe delle labbra.

Impugnatura

Per qualcuna sembrerà strano, ma l’impugnatura del rossetto liquido può condizionare l’effetto finale fino a far scivolare nell’errore.

In questo caso è necessario impugnare il rossetto con tutta la mano per evitare che scivoli o tremi durante l’applicazione.

Direzione

Il rossetto liquido va applicato dal centro verso l’esterno con tratto sicuro per non lasciare spazio all’imprecisione.

Fissaggio

La formula liquida, intensa e scintillante deve essere fissata in modo da far durare il risultato il più a lungo possibile.

È sufficiente applicare una velina sulle labbra, applicare un velo di cipria e rimuovere delicatamente la velina.