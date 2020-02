Il bordeaux riscalda la stagione fredda e dona un tocco elegante e allo stesso tempo audace. Scopriamo come abbinare il make-up agli abiti bordeaux.

Outfit boirdeaux- foto pinterest.com

A meno che non si opti per un trucco nude e/o naturale, non c’è nulla di meglio che abbinare il make-up al colore degli abiti.

Gli abbinamenti sono molto importanti nel make-up perché aiutano a non scivolare in prove eccessive o disastrose sia a livello cromatico che sotto il profilo del look.

Certo le prove creative sono sempre gradite, ma non quando si parla di abiti dai colori scuri e importanti come il bordeaux.

Il principio è lo stesso che ci ha fatto scoprire come abbinare il make-up al rossetto bordeaux e come scegliere la tonalità di bordeaux giusta.

Quando si indossa un abito bordeaux, infatti, il resto del make-up deve risultare armonioso ed equilibrato, magari giocando anche con un po’ di contrasto in modo sapiente.

Come abbinare il make-up agli abiti bordeaux

Il make-up da abbinare agli abiti bordeaux può spostarsi dalle prove più tenui e semplici ai trucchi più strong e articolati.

Non ci resta che scoprire come abbinare il make-up agli abiti bordeaux e non commettere più gli errori del passato.

Focus sulle labbra

Le make-up addicted possono scegliere di puntare tutto sulle labbra scegliendo un rossetto scuro, rigorosamente abbinato.

Si va da un rossetto liquido per un tocco più sobrio fino alle labbra scurissime per un look più strong che non passa inosservato.

Occhi al naturale

Un abbinamento vincente è quello che vede protagonisti un abito bordeaux e un trucco naturale, dagli occhi alla labbra.

Il make-up occhi può essere realizzato con una linea di eyeliner, un bel po’ di mascara e labbra con rossetti nude o gloss trasparenti.

Smokey eyes

Lo smokey eyes sta bene proprio su tutto, anche e soprattutto su un abito di un colore così importante come il bordeaux.

In questo caso sarebbe meglio evitare smokey eyes troppo carichi e scegliere tonalità del marrone o dell’argento.

Tono su tono

Le make-up addicted che non hanno paura di osare possono realizzare un trucco occhi tono su tono sfruttando le tonalità del bordeaux e del rosso.

Il rischio è quello di sembrare malate e per questo è meglio non caricare troppo il colore e non azzardare con texture troppo scintillanti