La stagione Autunno-Inverno 2017-2018 vedrà l’arrivo di Collezione Caffè, una capsule collection di make-up nata dalla collaborazione della maison milanese della cosmesi Collistar e l’azienda triestina di produzione di caffè Illy.

Non deve stupirci che alle porte della vera e propria estate si parli già di stagione invernale e autunnale. Le passerelle in fondo ci hanno abituato a pensare in largo anticipo alle future tendenze e ai progetti prossimi.

Collezione Caffè si presenterà come una collezione calda e vestibilissima che riprende le nuance calde e morbide della bevanda simbolo dell’Italia nel mondo. Il logo del cuore con al centro un piccolo chicco di caffè, ideato dall’artista Max Petrone, racconta il connubio indissolubile tra il Bel Paese e la bevanda.

Questa partenership è parte integrante del progetto Ti Amo Italia, un modo inedito per raccontare l’Italia attraverso l’eccellenza imprenditoriale e artistica del Paese. Il viaggio Collistar attraverso le eccellenze italiane ha visto protagonisti prima Antonio Marras, Kartell e Fiat 500 per poi arrivare così al settore food e quindi a Illycaffè.

Massimiliano Pogliani, AD di Illycaffè, ha commentato la linea di cosmetici: “Chi assapora un espresso Illy associa, nel medesimo gesto, l’aroma e il gusto del blend a un’esperienza estetica completa, visiva e tattile, in cui si incontrano si fondono i diversi linguaggi dell’universo illy rappresentati dall’arte e la scienza dell’espresso”.

Il caffè non è solo una bevanda, ma rappresenta un simbolo di un’eccellenza di cui il nostro Paese è ancora custode. Ed è stato questo il punto di partenza per un’esperienza emozionante ed entusiasmante che ha coinvolto Collistar.

Tutto questo significherà trasportare l’eccellenza italiana in diverse parti del mondo. La maison italiana ha iniziato ad esportare dal 1997 in Europa, Medio ed Estremo Oriente e Sud America e oggi è presente in più di 40 Paesi con la stessa formula.

Dal mese di settembre, Collezione Caffè approderà all’interno di circa 2.500 profumerie e in oltre 3.000 punti vendita all’estero, configurandosi come un progetto che promette di accendere i riflettori sull’eccellenza italiana.