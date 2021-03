Il binomio bianco-nero è un accostamento intramontabile perché crea un look capace di affrontare ogni situazione. Ma come abbinare il make-up agli abiti bianco e nero?

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagna copiando gli investimenti dei migliori Trader! Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

Il bianco e il nero simboleggiano concetti diversi: la pace, la purezza e la speranza per il bianco e il buio, il rifiuto e la negazione per il nero. Eppure insieme creano qualcosa di unico e inimitabile.

Gli abiti in bianco e nero stanno bene a tutte, creando un look adatto sia al giorno sia alla sera e donando un effetto molto raffinato.

Il problema è che con colori contrastanti non è facile trovare un make-up adeguato che sappia rendere giustizia all’incarnato e abbinarsi con l’accostamento.

Come abbinare il make-up agli abiti bianco e nero

Per essere sempre perfette e impeccabili è necessario capire come abbinare il make-up agli abiti bianco e nero, magari giocando con l’accostamento o puntando sul contrasto.

Certo si può prendere spunto dai suggerimenti su come abbinare il make-up agli abiti bianchi o come abbinare il make-up agli abiti neri, ma bisognerebbe considerare il contrasto in base al tipo di look.