Quanto ne sappiamo del rossetto rosso fragola?

Il rossetto rosso è un amico insostituibile per coloro che amano apparire sicure e impeccabili, ma può essere declinato in tante tonalità diverse. Scopriamo qualcosa in più del rossetto rosso fragola!

Il colore rosso fragola unisce due mondi diversi, quello dell’intramontabile rosso fuoco e quello più sbarazzino del fucsia scuro.

Insomma si tratta di un colore deciso e audace che strizza l’occhio alla leggerezza della tinta rosa più intensa, il che fa subito tendenza.

Il potere del rosso fragola

Il rossetto rosso fragola mutua l’effetto audace e sensuale del rossetto rosso, ma lo “ammorbidisce” leggermente virando verso una colorazione più rock.

Si può dire che questo rossetto appartiene sicuramente alla gamma dei rossetti rossi, quelli diventati uno strumento di affermazione femminile nei secoli.

A chi sta bene il rossetto rosso fragola?

Prima di inserire il rossetto rosso fragola nel make-up preferito è bene sapere a chi sta bene questa tinta così decisa e trendy.

In linea generale, miscelando rosso e fucsia scuro, questo tipo di rossetto promette di completare il look delle bionde. Ma può essere usato anche dalle castane (tendenti al ramato).

È un tipo di rosso dalle sfumature fredde che si sposa con le make-up addicted con occhi chiari e pelle con sottotono freddo.

Tipi di rossetto rosso fragola

Chi decide di indossare questo tipo di rossetto si ritroverà a scegliere tra prodotti con sfumature simili ma effetti diversi.

Tra i tipi più apprezzati c’è sicuramente il rossetto rosso fragola intenso tendente al fucsia con texture cremosa e idratante.

Le donne che amano i rossetti dai finish opachi possono optare per un rosso fragola molto pigmentato dall’effetto mat.

È bene tenere a mente che qualsiasi tipo di rosso fragola dona un tocco deciso dall’anima rock che non si mostra mai aggressivo.