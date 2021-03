Quanto ne sappiamo di prodotti beauty e cosmetici alla canapa?

Il mondo del make-up non si ferma mai e offre soluzioni innovative per mantenere la pelle sana e truccarsi in modo nuovo. Scopriamo i prodotti beauty e cosmetici alla canapa!

Siamo abituati ad associare la canapa alla cannabis e quindi alle droghe leggere, ma Cannabis sativa è una pianta dalle mille virtù.

I prodotti beauty e i cosmetici alla canapa, quindi, racchiudono tutte le proprietà di una pianta fin troppo sottovalutata.

La canapa nei cosmetici

I prodotti beauty e i cosmetici alla canapa sono la trovata della skincare e cosmesi naturale per regalare formulazioni nutrienti e lenitive: oli, creme, detergenti e tanti altri cosmetici.

Il segreto è racchiuso nel processo che sottrae il principio attivo responsabile degli effetti psicotropi chiamato THC o tetracannabinolo.

I prodotti beauty e i cosmetici alla canapa possono contenere olio di canapa o hemp oil ricavato dalla spremitura a freddo dei semi della piata o il principio attivo CBD ottenuto dalla lavorazione di fiori e foglie della cannabis.

Da un lato l’olio sviluppa un’azione antinfiammatoria e antiossidante mentre dall’altra parte il cannabidiolo o CBD ha un potere rilassante.

I prodotti beauty e cosmetici alla canapa

A cosa servono esattamente i prodotti beauty e i cosmetici alla canapa? La cannabis può diventare un alleato di bellezza.

Il mix di acidi grassi Omega 3, Omega 6 e acido linoleico stimola la produzione endogena di elastina, rendendo la pelle più elastica e compatta.

Inoltre, la presenza di minerali e vitamine riesce a idratare a fondo la pelle, contrastare eventuali irritazioni e sviluppare un’azione antiossidante.

Il risultato è una pelle idratata, elastica, luminosa e in salute che non teme più gli effetti di eventuali infiammazioni o imperfezioni.

È per questo che questi prodotti beauty e cosmetici alla canapa riescono a soddisfare le esigenze di tutte le make-up addicted con pelle arrossata, irritata e imperfetta.

Quali prodotti provare?

I prodotti beauty e il make-up alla canapa consentono di prendersi cura della pelle e allo stesso tempo esaltare la bellezza naturale del viso.

È possibile provare una crema viso alla canapa per idratare la pelle, tenere sotto controllo la produzione di sebo, favorire la produzione di elastina e contrastare i segni dell’invecchiamento cutaneo.

Per quanto riguarda il make-up alla canapa, invece, si può provare il mascara intriso di olio di canapa che promuovere la fusione del prodotto con le ciglia e allo stesso tempo le idratata.