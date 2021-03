L’eyeliner è un mix di gioie e dolori per le make-up addicted, specialmente per chi è alle prime armi e teme di sbagliare. Scopriamo come fare la codina eyeliner con la tecnica della forcina!

Un tratto di eyeliner può cambiare completamente lo sguardo, rendendolo più profondo e intrigante e completando il look. Eppure non è così facile come sembra.

Sarà per il potere scrivente o per la texture, ma l’applicazione dell’eyeliner genera un po’ di ansia nelle make-up addicted.

Per fortuna è possibile fare affidamento su qualche piccolo trucchetto per non sbagliare e ottenere un tratto definito, preciso e senza sbavature.

Dal cucchiaino al nastro adesivo, infatti, non c’è che l’imbarazzo della scelta: oggi scopriamo la tecnica della forcina.

Come fare la codina eyeliner con la tecnica della forcina

Ogni make-up addicted potrebbe trovare più o meno facile applicare l’eyeliner con un supporto specifico: nastro adesivo, cucchiaino, piegaciglia, card, fermaglio e filo interdentale.

Tuttavia i consigli su come fare la codina eyeliner con la tecnica della forcina rendono la creazione della codina perfetta davvero facilissima.

La prima cosa da fare è avere sotto mano l’eyeliner preferito e una forcina per capelli, quella che aiuta a tenere a bada i capelli più ribelli.

La forcina per capelli diventa un aiuto prezioso per applicare l’eyeliner in quanto crea una specie di stamping della codina che andrà soltanto riempito.

Tutto quello che bisogna fare è colorare l’esterno della forcina (proprio nella parte biforcuta) usando l’eyeliner e appoggiarla nella parte finale dell’occhio.

A questo punto è sufficiente riempire lo stampo della codina con l’eyeliner per ottenere una codina perfetta.

Il consiglio in più…

Sapere come fare la codina eyeliner con la tecnica della forcina aiuta a creare una codina definita e perfetta, ma non è un metodo universale.

Di fatto lo stamping fisso aiuta a ottenere una codina identica su entrambi gli occhi, tuttavia non permette di cambiare l’effetto in base alla forma dell’occhio.

A tal proposito sarebbe meglio sapere come adattare l’eyeliner alla forma dell’occhio e usare la tecnica solo se valorizza davvero lo sguardo.