I rossetti scuri sono perfetti per valorizzare le labbra e carattere al look, ma spesso vengono relegati soltanto al trucco da sera. Ma è possibile indossare il rossetto scuro di giorno?

Le make-up addicted che amano indossare i rossetti scuri si limitano a sfoggiare le chicche di make-up soltanto di sera, quando il sole tramonta e tutto appare meno eccessivo.

Fortunatamente le beauty influencer e le passerelle di moda ci hanno insegnato che ogni momento è quello giusto per sfoggiare un rossetto scuro.

Va da sé che per indossare anche di giorno un make-up labbra così audace è necessario optare per un trucco occhi naturale per esagerare.

Come indossare il rossetto scuro di giorno

Le amanti dei colori scuri possono indossare il rossetto scuro di giorno semplicemente scegliendo i colori giusti e mantenendo un certo buon gusto negli abbinamenti.

Scelta

Non tutti i rossetti scuri sono uguali. Per indossare il rossetto scuro di giorno è importante scegliere una tonalità che si abbini perfettamente al sottotono della pelle e ai colori del viso.

In questo senso è preferibile optare per colori scuri dal sottotono freddo (tendente al blu) per pelli chiare con sottotono freddo e colori scuri dal sottotono tendente al giallo o al rosso per pelli medie o più scure.

Abbinamento

Gli abbinamenti perfetti per indossare rossetto scuro di giorno devono saper valorizzare la femminilità e la bellezza naturale del viso.

È possibile creare una base trucco leggera e definita, evidenziare lo sguardo con un po’ di mascara ed esaltare le labbra con un rossetto scuro dall’effetto glossy.

In alternativa è possibile realizzare un look vintage con una base nude e quasi impercettibile, una linea eyeliner scenografica e un rossetto scuro che tende al marrone.

O ancora è possibile creare un make-up più eccentrico semplicemente optando per un trucco viso naturale, sopracciglia ben definite e rossetto scuro dei toni del rosso.

Come è facile intuire, quindi, è possibile optare per rossetti scuri di qualsiasi nuance soltanto se si armonizzano bene con l’incarnato e i colori del viso e si mantiene il resto del trucco abbastanza naturale.

Myriam