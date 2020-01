Come realizzare un make-up in stile francese

Parigi è una città romantica ed elegante che detta le regole di moda e stile in tutto il mondo, make-up compreso. Scopriamo il make-up in stile francese!

Look francese- foto thairath.co.th

Lo stile francese è qualcosa che si conquista con capelli mossi e spettinati o un taglio corto e un abbigliamento che omaggia la libertà e la femminilità.

Il make-up si rivela un valido alleato per replicare uno stile tendente al trasandato ma pur sempre azzeccato.

Come ricreare un make-up in stile francese

Il make-up in stile francese esprime l’idea “less is more” restituendo un mix di eleganza e raffinatezza che non passa inosservato.

L’idea di fondo è quella di esaltare la bellezza naturale della donna con cosmetici dai colori neutri e dalle texture leggere.

Truccarsi alla parisienne significa mescolare l’eleganza dei colori neutri e i particolari femminili ispirati allo stile vintage che fanno la differenza.

Non ci resta che scoprire qualche idea per realizzare un make-up in stile francese ed essere più femminili che mai!

Acqua e sapone

Nessun cerone e nessuna esagerazione. Le donne francesi sfoggiano un look acqua e sapone costruito anche grazie a un’attenta skincare.

Dalla detersione allo scrub fino alla crema idratante e alla maschera di bellezza, infatti, la pelle deve essere priva di imperfezioni.

Va da sé che il make-up acqua e sapone alla parisienne richiede una pelle perfetta, una crema idratante, un fondotinta leggero e un primer opacizzante.

Focus sulle labbra

Il make-up in stile francese non cade mai nell’esagerazione e può puntare tutto su labbra rosso fuoco, mettendo in secondo piano lo sguardo.

Per avere labbra seducenti e da baciare, però, è essenziale avere labbra morbide e prive di imperfezioni (scrub, balsamo labbra e burrocacao) e applicare il rossetto rosso preferito alla perfezione.

Occhi in primo piano

Il trucco di ispirazione francese può preferire uno sguardo intenso alle labbra in primo piano. Tutto senza esagerare.

In tal senso lo sguardo può essere sottolineato e valorizzato con una riga di eyeliner sulla palpebra superiore. Niente di più.

Le make-up addicted più audaci possono osare ricreando una specie di smokey eyes applicando un ombretto in crema o una matita occhi morbidi sulla palpebra e sfumare appena.