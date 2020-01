Il colore degli occhi è uno dei segreti della bellezza di uno sguardo, ma occorre saperlo esaltare con il make-up. Scopriamo come truccare gli occhi neri!

Trucco occhi scuri- foto ladies.com.kh

Non solo occhi azzurri o verdi. Gli occhi neri sanno essere profondi e magnetici se vengono esaltati al meglio con il trucco.

Il make-up offre diversi cosmetici per valorizzare al meglio lo sguardo e rendere gli occhi neri molto più penetranti.

Come truccare gli occhi neri

Le make-up addicted possono esaltare gli occhi neri scegliendo attentamente le texture e le nuance dei cosmetici.

Prima di tutto, però, devono nascondere le imperfezioni dello sguardo come rughe, borse o macchie con un correttore adeguato.

Non ci resta che scoprire qualche consiglio per truccare gli occhi neri e sapere sempre come esprimere la loro bellezza naturale!

Trucco nero

Sì al make-up nero, ma soltanto se non si esagera e si rimane sulle sfumature e sul contorno degli occhi con eyeliner e/o matita occhi.

Trucco verde

Il verde sotto forma di matita, ombretto o mascara colorato crea un abbinamento perfetto e magnetico con gli occhi neri.

Trucco marrone

Il marrone si sposa con ogni colore e in particolare con gli occhi neri, specialmente se viene sfruttato in uno smokey eyes alternativo realizzato con marroni scuri, oro e bronzo.

Trucco nude

Gli occhi neri possono essere valorizzati anche con un make-up occhi neutro dalle tonalità nude e impalpabili. Attenzione a completare il make-up con un bel po’ di mascara!

Dalle tonalità beige alle tonalità panna, infatti, il nero promette di spiccare esattamente come farebbe con un make-up colorato.

Cosa evitare?

Il make-up per gli occhi scuri si rivela molto versatile, dalle declinazioni più colorate alle prove più leggere e impercettibili.

In linea di massima, però, bisognerebbe evitare colori troppo scuri (se non utilizzati sapientemente in smokey eyes originali).

Le make-up addicted che portano gli occhiali dovrebbero evitare colori opachi e sfruttare il potenziale dei cosmetici luminescenti e metallici per illuminare lo sguardo e non nascondere la sua bellezza dietro una montatura.