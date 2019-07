Come scegliere il rossetto corallo giusto

Abbiamo avuto modo di scoprire come e quanto la scelta del colore del rossetto possa fare la differenza. Ma quanto ne sappiamo di rossetto corallo?

Certo saper scegliere il rossetto giusto per le more o sapere qual è il migliore rossetto rosso per bionde è un buon punto di partenza per abbinare il colore giusto in ogni situazione.

C’è chi però non riesce proprio a rinunciare a indossare un rossetto particolare come il rosso corallo che fa sempre tendenza.

Il corallo esercita un fascino enorme grazie ai toni più smorzati rispetto al rosso e alle nuance più rassicuranti rispetto al fucsia.

Come scegliere il rossetto corallo

Si fa presto a voler tingere le labbra di corallo se non si sa come scegliere il colore giusto per ottenere un tocco brillante e un look sofisticato.

Certamente si tratta di un rossetto che sta bene a tutte e può essere sfoggiato in ogni occasione, ma con qualche piccola dritta su come scegliere il rossetto corallo può diventare un must have per ogni stagione.

Pelle chiara e capelli chiari

Il rossetto color corallo giusto per tutte le make-up addicted con pelle chiara e capelli chiari vira verso la tonalità pesca e albicocca. L’obiettivo è far risaltare i colori naturali.

Pelle chiara e capelli scuri

Le appassionate di make-up con la pelle chiara e i capelli scuri dovrebbero optare per una tinta intensa dai pigmenti aranciati in modo da scaldare il colore dell’incarnato.

Pelle chiara e capelli rossi

Chi ha la pelle chiara e i capelli rossi dovrebbe scegliere un color corallo dai toni dell’arancio e dalle texture opaca per evitare di creare un’armonia cromatica dall’aspetto sciatto e stanco.

Pelle olivastra

Le donne con la pelle olivastra dovrebbero evitare di creare contrasti troppo evidenti scegliendo un rossetto dai pigmenti rosati.

Pelle mediterranea

Il colore ambrato della pelle può sposarsi perfettamente con il colore corallo del rossetto solo se contiene pigmenti rosa-pesca, magari optando per una texture opaca per enfatizzare il colore.

Pelle asiatica

Tutte le make-up addicted orientali possono tingere le labbra di corallo optando per una nuance che si armonizzi con l’incarnato. Semaforo verde per tutti i toni più chiari!

Myriam