Tutto quello che c’è da sapere sul rossetto blu

Il blu è un colore passe-partout della stagione fredda e conquista le make-up addicted più audaci. Ma come indossare il rossetto blu?

Rossetto blu- foto – foto pinterest.com

Non solo colore Pantone 2020. Il Classic Blu e più in generale tutte le tonalità del blu conquistano la beauty routine delle appassionate di trucco, specialmente durante la stagione invernale.

Il make-up occhi dai toni blu può lasciare spazio al rossetto blu, un rossetto eccentrico che si sposa alla perfezione con il look più strong e originali.

C’è da dire che questo rossetto, esattamente come il rossetto viola, il rossetto verde o il rossetto nero, non è facile da indossare e non sta bene a tutte.

In realtà basta tenere a mente qualche piccola accortezza per sfoggiare labbra da fare invidia ed evitare di scivolare in errori grossolani di make-up e stile.

Il rossetto blu

Il rossetto blu non sta bene a tutte, specie alle make-up addicted con una pelle a metà strada tra il chiaro e lo scuro. La tonalità fredda del blu, infatti, esalta la pelle chiara e smorza i toni della pelle scura.

Oltretutto questo rossetto non esprime appieno il proprio potenziale con lineamenti dolci e visi troppo tondi mentre si presta a smorzare volti lineamenti marcati e visi allungati.

A tutto questo si aggiunge il fattore “forma” delle labbra, un po’ come avviene per tutti i rossetti scuri ed eccentrici.

In questo senso è meglio evitare il rossetto blu con labbra troppo sottili per non assottigliarle ulteriormente o con labbra troppo carnose per non esagerare.

Come applicarlo?

Il rossetto blu deve essere applicato con precisione e pazienza per sfuggire alle insidie dell’applicazione di un colore scuro.

È necessario prendersi cura delle labbra (scrub e balsamo labbra), stendere un correttore sulle labbra, disegnare un contorno labbra e colorare le labbra con una matita in tinta e applicare il rossetto.

Dopo la prima applicazione è possibile ripetere l’operazione per ottenere un colore pieno e deciso, quello desiderato.

Infine è possibile allungare la durata del rossetto semplicemente ponendo una velina sulle labbra e applicando un velo di cipria trasparente.

Il resto del make-up

Il rossetto blu è un cosmetico eccentrico che promette di catturare l’attenzione e non far passare inosservate. È un vero protagonista!

Va da sé che il resto del make-up dovrebbe rimanere neutro e quasi impercettibile, dal fondotinta leggero al make-up con matita e mascara.