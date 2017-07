Il make-up diventa calligrafico con la nuova collezione Shiseido

L’arte calligrafica arriva nel mondo del make-up e promette di rompere ogni schema per regalare spettacoli scenografici e trucchi imbattibili. Shiseido firma una nuova collezione di make-up eyes che rende omaggio a quest’arte ancestrale.

La nuova collezione di make-up dedicata agli occhi targata Shiseido trae ispirazione dall’anima più artistica del Giappone, quel carattere legato alla cultura profonda del Paese.

Shiseido firma una linea di prodotti che si declina in risultati eccezionali:

FULL LASH MULTI-DIMENSION MASCARA – Nero corvino intenso e lucido rende le ciglia ultra voluminose e incurvate senza appesantirle grazio allo scavolino che ruota di 360° e alla lunga tenuta.

– Si tratta di un eyeliner a base di gel e una texture morbida in grado di creare tratti precisi e tonalità intense. Il suo punto di forza? Un'applicazione uniforme e piacevole per una tenuta senza sbavature.

INKSTROKE EYELINER BRUSH – È un eyeliner che permette un'applicazione semplice, delicata e piacevole grazie a uno speciale pennello calligrafico. Scorre perfettamente lungo le ciglia e realizza un tratto senza esitazioni.

PAPERLIGHT CREAM EYE COLOR – Sono degli ombretti in crema dalle nuance e texture in grado di rievocare la carta washi, un tipo di carta è fatta a mano, resistente e traslucida utilizzata nelle arti tradizionali giapponesi (es. origami e lanterne)

La Shisedo Company è la più antica e grande azienda giapponese per la produzione di cosmetici e prodotti di bellezza. La sua storia è legata alla tradizione giapponese, ne interpreta i valori e li adegua ai tempi moderni.

La grande compagnia del Sol Levante creò la prima linea di cosmetici (fard e fondotinta) dei colori naturali del viso, considerando che fino a quel momento le donne giapponesi utilizzavano soltanto il colore bianco per dar vita a trucco e make-up vari.

Quest’anno Shiseido ha festeggiato un importante traguardo: 100 anni dalla nascita del prodotto storico che segnò una svolta nel make-up delle donne giapponesi. La cipria permise di esprimere la bellezza individuale delle donne, ponendo le basi per una combinazione di colori moderna.

La nascita della Rainbow Face Powder è stata festeggiata con una fedele riproduzione in soli 9.000 pezzi in tutto il mondo, un’edizione vintage e preziose per vere collezioniste: contenitore ottagonale con rivestimento in satin e diverse nuance con Yellow (limitare il colorito rossastro), Beige (uniformare il tono cutaneo), Rose (aggiungere un tocco di luce), Peony (conferire un colorito roseo e vitale), Green (mimetizzare i rossori), Lavender (contrastare il colorito spento) e White (concedere trasparenza e luminosità).