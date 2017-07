Quante volte piscina, sole e sudore hanno messo a dura prova il make-up? Niente più paura. Make Up For Ever ha lanciato una sfida per testare Color Paint e Ink Liner, ombretti ed eyeliner ultra resistenti della sua gamma Acqua XL.

La linea Make Up For Ever Acqua XL ha riscosso molto successo già con le referenze matite occhi, prodotti resistenti all’acqua che restituiscono un trucco impeccabile a prova di tuffi e lacrime di gioia.

I nuovi prodotti inseriti nella linea a prova di ogni condizione climatica sono stati presentati in modo originale. Sephora Italia e Make Up For Ever hanno lanciato una sfida #AquaXLChallenge a tutte appassionate di beauty e make-up.

Le prime a raccogliere la beauty battle sono state le influencer Gloria Fair, Cleo Toms e Giuliana Makeupdelight. Il risultato? Piscina, parco e sole cocente non hanno rovinato il make-up, superando addirittura la prova dell’asciugamano bianco!

Make Up For Ever Acqua XL

Ma quali sono i prodotti Make Up For Ever Acqua XL?

Aqua XL eye pencil è una matita dalla texture cremosa che si presta ad essere sfumata come base per smoky eyes, intensificare lo sguardo, donare profondità alla rima interna dell’occhio e realizzare linee più nette e grafiche.

XL Color Paint è la gamma di ombretti in crema che colora la linea Make Up For Ever Aqua con ben 20 sfumature diverse, da quelle più neutre ai colori flash, per regalare un’ampia varietà di finish e creare accostamenti cromatici originali ed effetti cangianti.

Il nuovo e rivisitato eyeliner waterproof targato Make Up For Ever si declina in 15 diverse tonalità: mat, brillanti, diamantate metallizzate. Si tratta di un eyeliner facile da stendere grazie al suo applicatore semi-flesso che consente di realizzare diversi tipi di tratto.

Come partecipare?

Partecipare alla #AquaXLChallenge è molto semplice. Scopriamo come fare:

Truccarsi con uno o più prodotti della linea waterproof Aqua XL

Fare una foto usando gli hashtag #AquaXLChallenge e #SephoraBeautyCommunity e condividerla sui profili personali social taggando un’amica e invitandola ad accettare la sfida

Aspettare e vedere se le foto postate saranno tra quelle pubblicate de blogger e influencer che hanno partecipato