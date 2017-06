Il Matchy-Matchy Make-up ti aiuta a combinare trucco e look

Esplorare le tendenze meno recenti in fatto di make-up può aiutare a trarre ispirazione per nuove combinazioni di colori e tecniche. Chi ricorda il Matchy-Matchy Make-up? Nel 2015, questa tecnica che abbinava perfettamente occhi e labbra usando tonalità simili su tutto il viso spopolò non solo sulle passerelle ma anche nella vita di tutti i giorni.

Il Matchy-Matchy Make-up lasciava andare la paura di non realizzare un abbinamento trucco-look perfetto. La tecnica si fondava sullo stesso concetto di abbinamento degli accessori con le tonalità degli abiti scelti, evitando così un accumulo indefinito che non rende giustizia alla bellezza.

Questo particolare make-up imponeva un solo abbinamento di colori per occhi, labbra e guance, coordinando solo due o tutti gli elementi del viso. Ecco qualche consiglio per realizzare il Matchy-Matchy Make-up e trovare ispirazione per abbinare le tonalità:

Labbra e occhi con la stessa tonalità di rosa antico/marroncino.

Trucco occhi più scuro con sfumatura neutra e rossetto nude.

Terra sul viso e sugli occhi per creare la stessa sfumatura sulla palpebra superiore.

Smokey eyes con sfumatura scura su tutto l’occhio e piega della palpebra dello stesso colore più caldo della terra.

Illuminante nell’angolo interno dell’occhio uguale a quello applicato sul viso.

Rosa e marroncini, declinati nelle diverse tonalità, su occhi, labbra e guance.

Finish opaco su occhi e guance e un leggerissimo perlato della stessa tonalità sulle labbra.

Blush opaco, ombretto satinato e labbra color crema, tutto rigorosamente della stessa tonalità.

Ebbene, anche se il Matchy-Matchy Make-up non è la moda del momento può sicuramente correre in aiuto di tutte quelle situazioni in cui il solito trucco proprio non azzecca. Non resta altro da fare che provare a creare l’abbinamento giusto, senza esagerare nelle tonalità e nelle quantità! Attenzione a non strafare con gli accostamenti!