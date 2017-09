Metodo del cucchiaio: ecco come realizzare un make-up perfetto!

Pennelli, piegaciglia e molti altri oggetti nascono per esaltare la bellezza di ogni donna, eppure esiste uno strumento da cucina dalla forma perfetta, bello e lucente che può aiutare a migliorare ogni make-up. Conosci il metodo del cucchiaio?

Secondo il metodo del cucchiaio, questo strumento da cucina aiuterebbe a realizzare un make-up perfetto! Non resta che scoprire passo dopo passo come sfruttare il metodo del cucchiaio e riuscire a dar vita a un make-up senza imperfezioni, un modo semplice ed economico per truccarsi e splendere di fascino.

Eyeliner

È possibile stendere il temutissimo eyeliner usando il cucchiaio da cucina. Come?

Posizionare il manico del cucchiaio sull’angolo esterno dell’occhio con la giusta angolazione

Prendere come riferimento l’esterno del naso e il punto finale delle sopracciglia

Disegnare una linea retta

Prendere la parte arrotondata del cucchiaio, appoggiarla vicino alle ciglia superiori e completare la codina, seguendo l’inclinazione dello stesso

Mascara sulle ciglia inferiori

Applicare il mascara sulle ciglia inferiori nasconde il pericolo di sporcare la zona e rovinare l’intero make-up. Ma come usare il metodo del cucchiaio per stendere il mascara?

Collocare il cucchiaio sotto l’occhio

Applicare il mascara sulle ciglia inferiori

Ebbene, il residuo di prodotto si poserà sulla parte posteriore del cucchiaio invece che sulla pelle, un metodo ingegnoso che può essere usato anche per applicare il mascara sulla parte superiore.

Metodo del cucchiaio come Piegaciglia

Il piegaciglia assume le parvenze di uno strumento di torture per molte e questo non consente di utilizzare un accessorio trucco davvero importante.

Fortunatamente il metodo del cucchiaio consente di incurvare le ciglia in modo facile e veloce:

Scaldare il cucchiaio leggermente con il phon

Posizionare il bordo curvo del cucchiaio sopra le ciglia superiori e il dorso contro la palpebra

Premere con le dita le ciglia leggermente contro il bordo

Spostare il piegaciglia fai da te lungo tutta l’arcata e continuare a premere

Sopracciglia

Il metodo del cucchiaio consente di conferire forma alle sopracciglia. Ecco come procedere:

Allineare la curva del cucchiaio sotto la fronte e tracciare con una matita il contorno sopraciliare

Prendere la linea come guida

Iniziare a eliminare i peli superflui o a riempire con una matita le sopracciglia

Contouring perfetto

Questo strumento da cucina può trasformarsi in un ottimo strumento per realizzare il contouring perfetto. Basta posizionare il cucchiaio sulla guancia, usare l’estremità inferiore per il contorno e iniziare a ombreggiare la zona (accentuare e definire gli zigomi) e successivamente passare a mento e fronte!

Ombretto

Il metodo del cucchiaio riesce a donare profondità al make-up e allo sguardo. È sufficiente seguire queste linee guida:

Posizionare il bordo del cucchiaio lungo la piega della palpebra

Tracciare la linea della piega

Prendere il pennello e procedere su e giù

Togliere il cucchiaio

Fondotinta

Ebbene il cucchiaio è utile per non fare accumulare fondotinta o correttore nelle pieghette o le piccole rughe. Ecco come:

Lasciare il cucchiaio in frigo per un’ora

Tamponarlo sulle linee per renderle meno evidenti