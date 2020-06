Quanto ne sappiamo di jelly make-up?

La texture di un cosmetico può fare la differenza e trasformare completamente l’effetto finale del make-up. Scopriamo cos’è il jelly make-up!

Trucco jelly- foto byrdie.com

Il gioco delle texture nel make-up può regalare infinite combinazioni e nuovi utilizzi, pur restando nella propria comfort zone.

Il jelly make-up mette da parte le texture liquide o polverose per approdare a un nuovo tipo di formula cremosa, fresca e gelatinosa, per l’appunto jelly.

Jelly make-up

Il jelly make-up è un trucco che sfrutta il potenziale di prodotti dalla texture jelly, vale a dire cremosa e gelatinosa.

Questo tipo di texture consente di costruire un make-up più leggero rispetto alle prove con cosmetici in crema o in polvere, l’ideale sia per la stagione estiva che per la stagione invernale.

Il punto di forza del jelly make-up è la possibilità di sfumare i prodotti direttamente con le dita, assicurandosi così una perfetta fusione della formulazione con l’incarnato.

È un trend di make-up che ha coinvolto qualsiasi tipo di cosmetico, dall’ombretto al blush fino ad arrivare al balsamo labbra colorato.

L’effetto finale del make-up è fresco e radioso, qualcosa molto difficile da ottenere usando altri tipi di prodotti (specialmente se non si ha un po’ di dimestichezza).

Come applicare le formule jelly

La texture gelatinosa si rivela perfetta per essere sfumata facilmente con le dita e fondersi all’incarnato senza stacchi di colore.

Le caratteristiche del jelly make-up, quindi, dicono addio ai pennelli trucco o spugne trucco in quanto poco adatte alla texture malleabile. Potrebbero limitare l’effetto luminoso.

Non dimentichiamo che, usando le dita, il calore delle mani consente di stendere meglio il prodotto e farlo fondere omogeneamente con l’incarnato.

Come realizzare un jelly make-up

Le texture dei cosmetici diventano gelatinose e morbide con il jelly make-up, creando un effetto luminoso e naturale.

Le case cosmetiche propongono intere linee di cosmetici con texture jelly, ma è possibile ricreare un effetto simile anche non acquistando prodotti specifici.

Forse non sarà proprio la stessa cosa, ma è possibile ottenere un effetto jelly anche con ombretti in crema, illuminanti liquidi e gloss labbra.

Basta usare ombretti in crema secondo il look desiderato, applicare un illuminante liquido su fronte, naso, zigomi, arco di Cupido e mento e stendere un velo di gloss sulle labbra o sul rossetto cremoso preferito.