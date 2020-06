Pelle abbronzata: quale rossetto usare con l’abbronzatura?

La pelle abbronzata dona proprio a tutte, regalando un tonalità più o meno ambrata alla pelle e un aspetto sano e disteso. Ma quale rossetto usare con l’abbronzatura?

Abbronzatura- foto twitter.com

Il quid in più che regala l’abbronzatura spinge molte donne a ricercare l’effetto “baciata dal sole” anche d’inverno con le lampade solari o gli autoabbronzanti.

Il viso acquista un colore ambra-caramello e appare sano e disteso, ma richiede un’attenzione maggiore in termini di make-up.

È importante sapere come esaltare la bellezza del viso abbronzato e come scegliere il make-up per il viso “baciato dal sole”.

Ma quale rossetto usare con l’abbronzatura? Quali tonalità e texture sono particolarmente ideali per armonizzare il viso ed esaltare il nuovo colorito?

I rossetti da usare con l’abbronzatura

Il viso abbronzato non ha bisogno di molto trucco per essere valorizzato e per questo il rossetto assume un ruolo importante.

L’abbronzatura potrebbe essere valorizzata soltanto con rossetti dai colori vivaci e saturi dalle tonalità scure e fredde. Via libera a tutti i colori luminosi, dal rosa ciclamino al fucsia e dal rosso al corallo.

Per quanto riguarda la sfumatura del rossetto è opportuno prendere in considerazione il tipo di pelle. Se la pelle tende al giallo, per esempio, è preferibile restare sui toni del rosa e dell’arancione.

La regola generale per chi ama osare e chi ama un effetto più naturale è evitare tutti quei colori che rischiano di creare cattivi contrasti con il viso abbronzato: rosa chiaro, malva, beige e marroncino.

In pratica la scelta deve tendere sempre su colori vivaci e sgargianti che facciano contrasto in modo da esaltare l’abbronzatura della pelle.

È possibile giocare anche con la texture del rossetto, preferendo un cosmetico lucido e luminoso per il giorno e un prodotto matt per la sera.

Attenzione perché nulla sarebbe possibile senza una buona base e per questo le labbra andrebbero idratate spesso, passando burro cacao e balsamo ed effettuando uno scrub labbra un paio di sere alla settimana.

Il resto del make-up

Il make-up del viso abbronzato può diventare davvero minimal, passando dal trucco-non-trucco a un make-up occhi essenziale.

In linea di massima sarebbe meglio lasciare il resto del make-up semplice (definizione sopracciglia e mascara abbondante) e porre l’attenzione sul trucco labbra con un rossetto colorato.